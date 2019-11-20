شركة العطارات للطاقة تحصد جائزة مشروع الطاقة لعام 2019

عمان- الغد– حصدت شركة العطارات للطاقة “أبكو” جائزة عالمية كمشروع الطاقة الأفضل لعام 2019 من قبل مجلة بيتروليوم ايكونوميست “Petroleum Economist Magazine” وذلك خلال حفل عشاء الجوائز السنوي الذي نظمته مجلة بيتروليوم ايكونوميست في لندن يوم الاربعاء الموافق 19 تشرين الثاني 2019.

حضر الحفل عدد من الشركات العالمية الرائدة و القياديين الأبرز في قطاعات الطاقة من جميع انحاء العالم، وتم تكريم عدد من شركات الطاقة والمسؤولين والمشاريع لإنجازاتهم وابتكاراتهم في مجال الطاقة.

بالنيابة عن شركة العطارات للطاقة، استلم الجائزة كل من المهندس محمد المعايطة عضو مجلس الادارة في شركة العطارات للطاقة، والمهندس جيسون بوك المدير التفيذي للشركة. قال المعايطة إن الجائزة جائت في الوقت المناسب حيث أن مشروع العطارات يعد إنجازًا لصناعة الصخر الزيتي في الأردن. كما أضاف أن الصخر الزيتي يعد مصدر الطاقة الاساسي الوحيد في الأردن وهو خطوة أولى مهمة نحو استقلال وأمن الطاقة.

ويشار الى أن شركة العطارات للطاقة حصدت العديد من الجوائز في مجال الصناعة و هي جائزة صفقة موارد الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2017 في حفل جوائز تمويل المشاريع الدولية (PFI) لعام 2017 و الجائزة الفضية لمشروع طاقة الفحم لعام 2017 في حفل جوائز الطاقة الآسيوية لعام 2017 بالاضافة لجائزة تقنية الطاقة المبتكرة (ماليزيا) لعام 2017 في نفس الحفل

كما حصل ممولو مشروع العطارات للطاقة على جوائز تقدير منها ان حصلت سينوشور، وكالة ائتمان الصادرات الصينية (تشاينيز اكسبورت كريديت) على صفقة العام 2017 الممنوحة من قبل Berne Union ، وهي جمعية تمثل صناعة ائتمانات التصدير العالمية وتأمين الاستثمار. كما حصل كل من البنوك الصينية الكبرى بنك آي سي بي سي “ICBC” و بنك الصين “Bank of China” على جائزة صفقة العام لسنة 2017 من جمعية البنوك الصينية.

بالإضافة إلى ذلك ، حصلت شركة الكهرباء الوطنية NEPCO، بصفتها الطرف المشتري للكهرباء من مشروع العطارات للطاقة، على الجائزة الذهبية لمشروع الصخر الزيتي لعام 2019 في جوائز الطاقة الآسيوية لعام 2019 بالاضافة للجائزة الفضية لمشروع النقل والتوزيع لعام 2019.

وتقوم شركة العطارات للطاقة ببناء أول محطة لتوليد الطاقة من الصخر الزيتي و اكبر منجم مفتوح في الأردن. يقع المشروع في منطقة عطارات أم غدران ، على بعد حوالي 110 كم جنوب شرق عمان. جاري الآن العمل على إنشاء محطة توليد طاقة تعمل بالصخر الزيتي التي تبلغ طاقتها 470 ميجاوات (صافي) على ان يبدأ التشغيل التجاري في منتصف عام 2020.

يعد مشروع العطارات أكبر استثمار أجنبي داخلي في المملكة بكلفة تقدر 2 مليار دولار يخلق أكثر من 1000 فرصة عمل طويلة الامد للأردنيين وكونه أول مشروع يحقق المنفعة من موارد الصخر الزيتي المحلية. تكمن أهمية مشروع العطارات كمشروع استراتيجي فيما يتعلق بأمن الطاقة حيث سيسهم في تقليل اعتماد الأردن على الغاز المستورد.

19 تشرين الأول 2019