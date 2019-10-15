شركة العطارات للطاقة تنفي بيع أي أصولها

الغد– قالت شركة العطارات للطاقة في بيان لها، إن الشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص الأجنبي ولم يتم بيع أي من أصول الشركة على الإطلاق؛ كما تداولت بعض الصفحات هذه الأخبار البعيدة عن الحقيقة والواقع.

وأوضحت الشركة بأنها ممولة بالكامل من قبل الشركاء ومؤسسات التمويل الصينية التي تفرض تشغيل عمالة صينية في مشاريعها المختلفة وأن هذه العمالة المتخصصة في هذه الصناعة والموجودة في المشروع والتي ظهرت من خلال أحد مقاطع الفيديو وهم مجموعة عمال مهرة ومتخصصون في مثل هذه المشاريع إضافة إلى أنهم يعملون مع المقاول الرئيسي للمشروع.

وتؤكد شركة العطارات للطاقة أنها تقوم بتوظيف ما يزيد عن ١٠٠٠ من العمالة الاردنية اثناء فترة الإنشاء و فترة التشغيل الذي يستمد إلى ٢٦ سنة.

وتشير شركة العطارات للطاقة أن هذه العمالة الصينية سينتهي عملها في المشروع نهاية شهر أيار من العام القادم؛ وعند مرحلة التشغيل سيعود المشروع للشركة المالكة والتي سيكون جميع العمالة فيها أردنية %100

وتؤكد شركة العطارات للطاقة انها تثق أن هذه الحملات المغرضة والتي تهدف لتعطيل أي فرص إستثمار تعود بالنفع الرئيسي على المجتمع والوطن لن يكون لها مكان في ضل الشفافية المطلقة التي تعتمدها المجموعة وتشدد على ضروره توخي الدقة المهنية والإعلامية في نقل المعلومات المتعلقة بالشركة وأعمالها.

و يجدر الإشارة ان مشروع العطارات لتوليد الطاقة بواسطة الصخر الزيتي هو اكبر استثمار قطاع خاص في المملكة الاردنية الهاشمية و يقدر قيمة الاستثمار ب ٢.١ مليار دولار، و هو أول مشروع يستغل الموارد الوطنية من الصخر الزيتي في توليد الكهرباء مما سيوفر امن التزود في الطاقة كبديل عن الغاز و الوقود المستورد.