شركة الفجر الأردنية المصرية تساهم في صندوقي الصحة وهمة وطن

عمان – الغد – في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية والجهود التي يتم بذلها من قبل كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وما يقدمه الأردن من نموذج راقي ومتميز في مواجهة جائحة فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة، وانطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وواجبنا بدعم المبادرات الوطنية في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا فقد قامت شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بتقديم مساهمة بمبلغ ثلاثون الف دينار في حساب وزارة الصحة ومبلغ مائة وخمسة الاف دينار في حساب صندوق همة وطن، إضافة إلى مبلغ خمسة عشر الف دينار لحساب تكية ام علي.

حفظ الله الاْردن وشعبه الوفي وقيادته الهاشمية الحكيمة والأمة العربية والبشرية جمعاء من شر هذا الوباء.