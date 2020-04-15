اقتصادشركات وأعمال

شركة الفجر الأردنية المصرية تساهم في صندوقي الصحة وهمة وطن

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية والجهود التي يتم بذلها من قبل كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وما يقدمه الأردن من نموذج راقي ومتميز في مواجهة جائحة فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة، وانطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية وواجبنا بدعم المبادرات الوطنية في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا فقد قامت شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي بتقديم مساهمة بمبلغ ثلاثون الف دينار في حساب وزارة الصحة ومبلغ مائة وخمسة الاف دينار في حساب صندوق همة وطن، إضافة إلى مبلغ خمسة عشر الف دينار لحساب تكية ام علي.
حفظ الله الاْردن وشعبه الوفي وقيادته الهاشمية الحكيمة والأمة العربية والبشرية جمعاء من شر هذا الوباء.

مقالات ذات صلة

100 ألف دينار من إدارة وعاملين شركة الفوسفات لهمة وطن

منذ 24 دقيقة

مبادرة شبابية تطور تطبيقاً إلكترونياً لمواجهة انتشار كورونا

منذ 30 دقيقة

تقرير أممي: يجب اتخاذ مواقف حازمة بشأن الاقتصاد العالمي لتجنب أي صدمات مستقبلية

منذ 49 دقيقة

بنك المؤسسة العربية المصرفية يتبرع بمليون دولار لهمة وطن

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock