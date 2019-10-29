شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة تطلق منتجاتها بحلّة جديدة

عمان – أطلقت شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة – إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأغذية في المنطقة – مؤخراً منتجاتها بعبوة الـ «Tetra Recart» الجديدة كلياً، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوفير أحدث الابتكارات الغذائية التي تلبي متطلبات قطاع الغذاء والمستهلك.

وتم الكشف عن العبوة الجديدة خلال حفل مميز أقيم في نادي ديونز – عمّان، بالتعاون مع شركة «تتراباك» في الوطن العربي والشرق الأوسط وبمشاركة من الشركة العربية الحديثة للتوزيع ونخبة من التجّار وممثلي وسائل الإعلام، علق خلاله خالد الكسيح – الرئيس التنفيذي لشركة الكسيح لتصنيع الأطعمة – على هذه الخطوة قائلاً: «يعد إطلاق عبوة الـ «Tetra Recart» الجديدة دليلاً على التزام شركتنا خلال مسيرة الـ 90 عاماً بالتحول إلى حلول مبتكرة اعتماداً على مبدأ البحث العلمي والت طوير». وأضاف : «نتطلع قدماً لإطلاق المزيد من الابتكارات التي تناسب السوق المحلي والإقليمي ضمن أعلى معايير الجودة».

وتحدث نيلس هوجارد المدير العام لشركة تتراباك في الوطن العربي والشرق الأوسط- قائلاً: «إن شراكتنا مع شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة تعود إلى أوائل التسعينات عندما بدأت الشركة رحلة نجاحها بماكنة واحدة من «تتراباك» لتصبح اليوم بدافع الشغف للابتكار والتطوير ثمانية خطوط إنتاج معاصرة»، وأضاف: «بفضل جهودنا المستمرة لمعالجة تحديات الاستدامة، أطلقنا مؤخراً حملة «عالم إيجابي» التي تشجع على استخدام التغليف المستدام المتمثّل في «Tetra Recart»، وقد شاركتنا شركة الكسيح تحقيق أهداف الحملة من خلال تبنيها لهذا النوع من التغليف».

ومن الجدير بالذكر، أن إعادة إطلاق المنتجات بعبوات الـ «Tetra Recart» الجديدة بدلا من عبوات الحديد في الأسواق الأردنية جاء نتيجة سنوات عديدة من العمل من قبل فريق عمل شركة الكسيح وشركة «تتراباك»؛ لتشمل أصنافاً معروفة ومتنوعة كالفول بأحجامه والحمص الحب، بهدف تقديم حلول غذائية أفضل لصحة المستهلكين والبيئة مع سهولة الفتح والتسكير وكفاءة في التخزين وسهولة الحفاظ على ما تبقى في العبوة بالإضافة إلى القضاء على الأضرار التي تسبّبها عبوات الحديد، وخاصةً حال تعرضها لحرارة عالية، حيث سيتم توفر العبوات الجديدة في كافة الأسواق المحلية خلال الشهر الحالي وبكمية إضافية تصل إلى 10% بنفس سعر العبوة السابقة.