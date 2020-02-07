شركة الكهرباء الأردنية توضح حول خدمات قراءة العدادات

عمان – الغد – أصدرت شركة الكهرباء الأردنية، اليوم، بيانا توضيحيا حول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قراءة العدادات.

وقال البيان:

تناول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعيي منذ امس معلومات مضللة وغير موضوعية كان قد تم تداولها قبل عدة سنوات والرد عليها وتفنيدها من قبل شركة الكهرباء الاردنية، مفادها ان الشركة قد قامت بإعطاء حق قراءة العدادات لشركة بعينها، وتود الشركة ان توضح بانها قامت منذ اكثر من سبع سنوات – وليس حديثا – بالتعاقد مع مقاولين لتقديم خدمات قراءة العدادات في عدد من المناطق وفق أسلوب معتمد ومطبق لدى العديد من الشركات المماثلة في العالم بهدف زيادة الكفاءة وتحسين الخدمة والتخفيف من أعباء التعرفة الكهربائية ومواكبة النمو في اعداد المشتركين ورقعة المناطق المأهولة.

وتؤكد الشركة بإن هنالك أربعة مقاولين معتمدين من قبلها لتقديم خدمات قراءة العدادات وليس مقاول حصري واحد، وأن التعاقدات قد جرت بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها وبموجب عطاء تنافسي شاركت به الشركات الراغبة والمؤهلة ولم يتم التعاقد مع أي مقاول الا بعد خضوعه لفترة تجربة واختبار لفحص قدرته على تأدية الخدمة بكفاءة وفعاليةـ وأن الشركة تراقب يوميا وبصورة مستمرة اعمال تلك الشركات للتأكد من جودة ودقة وانتظام الخدمة.

علما بأن جميع المقاولين المتعاقد معهم لتقديم خدمات قراءة العدادات يعملون في المملكة بصورة قانونية وبموجب التشريعات السارية وان العقود التي ابرمتها الشركة قد الزمت مقاولي خدمات قراءة العدادات باستخدام كادر مؤهل من الأردنيين لتقديم خدمات قراءة العدادات ولا صلة لاي مسؤول في الشركة باي من هؤلاء المقاولين.

وإذ تؤكد الشركة بأن نشر هذه المعلومات المضللة يأتي ضمن حملات التشكيك والتشويه التي تتعرض لها من وقت الى اخر لاشغالها عن المضي في مسيرة التطوير والتحديث، فإنها ترجو توخي الدقة في نقل المعلومة وتؤكد بانها عملت وسوف تعمل باستمرار وباصرار على إدامة وتطوير خدماتها وتسعى لنيل رضا مشتركيها.