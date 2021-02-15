شركة الكهرباء: جاهزون للمنخفض القطبي

عمان- الغد- اكدت شركة الكهرباء الاردنية (جيبكو) جاهزية كوادرها العاملة في مناطق عملها بمحافظات الوسط للتعامل مع المنخفض الجوي القطبي المتوقع خلال اليومين المقبلين.

وقالت في بيان صحفي اليوم الاثنين إن كوادرها على كفاءة ومهنية عالية لتنفيذ خطة الطوارئ المعدة مسبقاً لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة التي قد تشهد تساقطا للثلوج، انطلاقا من حرصها على استمرار خدماتها للمشتركين بكل كفاءة وانتظام خلال الاحوال والظروف الجوية الطارئة المتوقعة.

واشارت الشركة في بيانها إلى افتتاح غرف العمليات الرئيسة والفرعية الإضافية وتعزيزها بالكوادر الهندسية والفنية وتزويدها بمخزون من المواد والمتطلبات الاحتياطية اللازمة لتغطية كافة مناطق اختصاص الشركة في محافظات الوسط (عمان والزرقاء ومأدبا والبلقاء).

واكدت الشركة أن الكوادر ستعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ الخطة لتقليل وقت الوصول للمواقع كافة عند الحاجة من خلال آلياتها الحديثة التي يجري تجهيزها بكاسحات الثلوج لتحقيق المزيد من السيطرة وسرعة إنجاز العمل.

ودعت إلى المحافظة على سلامة المواطنين والعاملين على الشبكات الكهربائية، والتركيز على ايصال التيار الكهربائي للمشتركين بأقصى سرعة، معتمدة على خطط التحديث والتطوير التي شرعت بتنفيذها بهدف تقديم الخدمة المثلى في الظروف الطارئة والاعتيادية، وإزالة المعيقات التي قد تتسبب في تعطيل التيار الكهربائي الناتجة عن الرياح القوية أو الثلوج.

واهابت الشركة بالمواطنين الابلاغ عن اية حالات طارئة والابتعاد عن اسلاك التيار الكهربائي في حال تساقطها بسبب الرياح، والاتصال بغرف الطوارئ على 4696000 عمان، و3758000 /05 الزرقاء، و3294141 /05 مأدبا، و3493030/ 05 البلقاء.

ودعت الشركة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، وعدم الاعتماد في التدفئة على الوسائط الكهربائية، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق الأرضية، والابلاغ العاجل عن ارتفاع منسوب المياه لمستويات قد تصل إلى الاسلاك الكهربائية والعدادات، وتثبيت الاجسام المتطايرة بفعل الرياح ما تسبب قطعاً للتيار الكهربائي.

وطالبت الشركة بالاطلاع على حملة فصل الشتاء لترشيد الاستهلاك بعنوان ( وفر- لانا معك) على موقعها الإلكتروني https://rb.gy/unvevd.