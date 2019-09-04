شركة “المدن الصناعية” تنجح في استقطاب استثمارات جديدة



عمان– نجحت شركة المدن الصناعية الأردنية باستقطاب 6 شركات صناعية لمدينتي السلط ومادبا الصناعيتين، وذلك في غضون أقل من شهر على قرار مجلس إدارة الشركة القاضي يتنفيذ قرارر مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط- مادبا- الطفيلة) تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الانتهاء.

ووقعت الشركة 6 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين الصناعيين في مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين من جنسيات مختلفة منها 3 استثمارات أردنية وواحد أردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية بحجم استثمار يقارب 7 ملايين دينار أردني ستوفر ما يزيد على 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى عدا عن فرص العمل التي ستستحدثها في مختلف القطاعات المساندة بمحافظتي السلط ومادبا.

وكشف مدير عام الشركة عمر جويعد، خلال حفل توقيع الاتفاقيات الذي جرى أمس برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي منير سحويل في مبنى الوزارة، أن الاستثمارات الجديدة تعد باكورة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة وهي نتيجة جهود الشركة عقب إعلان مجلس إدارة الشركة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض أسعار البيع والإيجار في المدن الجديدة تشجيع لاستقطاب الاستثمارات اليها وتوفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات والمملكة بشكل عام، الأمر الذي يسهم بخلق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات استثمارية في مدينة الطفيلة الصناعية.

وبين جويعد، خلال التوقيع، أن الاستثمارات الجديدة موزعة على قطاعات عدة منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي؛ حيث ستوفر ما يقارب 160 فرصة عمل في مراحلها الأولى، فضلا عن فرص العمل الإضافية التي ستستحدثها للقطاعات المساندة، مؤكدا أن الشركات الجديدة حققت مختلف الشروط والموافقات الاستثمارية والبيئية لتستفي من قائمة الإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها هذه المدن والتي ستعمل على إقامة نواة صناعية في المحافظات القائمة فيها المدن الصناعية.

وجدد جويعد مواصلة الشركة لجهودها الترويجية لجذب واستقطاب الاستثمارات لهذه المدن، معتبرا أن هذه الاتفاقيات هي باكورة العمل في هذه المدن إيذانا بإطلاق مراحل العمل فيها وتوفير فرص العمل للأردنيين، مؤكدا وجود العديد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدن الصناعية الجديدة والقائمة والتي يجري متابعتها من قبل الشركة لتنضم الى باقة الشركات المستثمرة في هذه المدن.