شركة المركز العربي للدراسات الهندسية تصرف كامل رواتب موظفيها وتدعم “همة وطن”

في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها الوطن العزيز، والتي تتطلب من الجميع تقديم أقصى درجات التكافل والتكامل للعبور بالوطن الى بر الأمان، وكجزء من المسؤولية المجتمعية المترسخة في ثقافة شركة المركز العربي للدراسات الهندسية، وتلبية لنداء الوطن ودعما للجهود الوطنية والحكومية في مكافحة وباء فيروس كورونا وآثاره الإقتصادية السلبية على القطاعات المختلفة فقد قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 100 مائة الف دينار لصندوق “همة وطن”.

كما قررت الشركة أن تأخذ على عاتقها صرف رواتب عامليها لشهر نيسان الحالي كاملة دون خصومات أو تخفيض، حرصاً منها على تحقيق مفهوم الأمن الوظيفي والاجتماعي لهم، لاسيما وأننا على مشارف شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، حيث منذ تأسيس الشركة وعبر سنين طويلة اعتبرت وما زالت أن موظفيها هم رأسمالها الحقيقي الذي ما توانت بدعمه مهنياً واجتماعيا تحت شعار “العائلة الواحدة” في السراء والضراء.