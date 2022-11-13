شركة المطارات الأردنية تنهي منطقة أمان نهاية المدرج بمطار ماركا

في بيان مشترك بين وزارة النقل وشركة المطارات الأردنية جاء فيه بان الشركة قامت وبالتعاون مع شركة استشارية بتحضير مواصفات لردم الوادي الواقع ضمن شريط المدرج وسيتم طرح العطاء في بداية الشهر القادم وسيستغرق تنفيذية ما يقارب العام كونه يتطلب أعمال بنيه تحتيه لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي.

وأضاف البيان ان الشركة عملت على تنفيذ منطقة أمان نهاية المدرج وبكلفة تقارب المليون دينار أردني وتم اعتماده من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني اضافة الى انشاء محطتي كهرباء جديدة لتزويد المدرج بالكهرباء وطرح عطاء تزويد المطار بالطاقة الكهربائية من خلال الألواح الكهروضوئية.

وذكر ان الشركة عملت على تركيب نظام صوتي حديث وإجراء أعمال صيانة متعددة لمبنى المغادرين الذي كان يعاني من الدلف في أماكن متعددة وتبديل الأسقف المستعار وإعادة تأهيل دورات المياه وصيانه الأثاث.

واضاف البيان بان الشركة قامت بتحضير مواصفات انشاء بوابة أمنية لجهة الأكاديميات لتكون بديلا للبوابة الرئيسة الخارجية للمطار وذلك لتسهيل عملية دخول مستخدمي المطار والمسافرين لمنطقة قاعات المغادرين والقادمين بدون تصاريح أمنية وسيتم طرح العطاء الشهر القادم.