شركة تدقيق على صناديق نقابة الأطباء للسنوات العشر الماضية

عمان – الغد – علمت “الغد” ان لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الاطباء التي شكلها رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل نحو اسبوعين تنوي طرح عطاء الاسبوع المقبل لاستقطاب شركة تدقيق مالي وادراي للبحث في ملفات صناديق النقابة العالقة ، وذلك وفقا للمعايير الدولية للاصول المحاسبية للوقوف على الوضع المالي لكافة صناديق نقابة الاطباء الاردنية وبيان اسباب تعثرها ودراسة كافة القرارات الادارية التي ترتب عليها اثر مالي خلال تلك الفترة الزمنية .

على صعيد آخر وفي إطار مساعي اللجنة لحل الأزمة المالية لصندوق التقاعد والعجز الذي تجاوز 14 مليون دينار التقت بلجنة الصندوق التعاوني للنقابة وأبدت دعمها للجنة الصندوق بعد صدور نظام وتعليمات الصندوق وبحث سبل انفاذ النظام والخطوات العمليه لذلك ليشكل في المستقبل رافدا لصندوق التقاعد.