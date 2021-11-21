شركة رولز رويس تقول إن طائرتها الكهربائية هي الأسرع من نوعها في العالم

قالت شركة رولز رويس إنها تعتقد أن طائرتها التي اطلقت عليها اسم “روح الابتكار” قد تكون أسرع طائرة كهربائية بالكامل في العالم.

وقالت الشركة، التي تتخذ من في ديربي في إنجلترا مقرا لها، إن الطائرة وصلت إلى سرعة قصوى تبلغ 387.4 ميل في الساعة (623 كم/ ساعة) أثناء التشغيل التجريبي في موقع لاختبار الطائرات.

ويُعتقد أن الطائرة حققت ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة مختلفة.

وأُرسلت الأرقام إلى الاتحاد العالمي للرياضات الجوية للتحقق منها.

وأُجريت الرحلات التجريبية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحقق السرعة القصوى طيار الاختبار ومدير عمليات الطيران فيل أوديل.

وقال أوديل “هذا هو أبرز ما في مسيرتي وهو إنجاز رائع للفريق بأكمله”.

قالت رولز رويس إن “روح الابتكار” كانت أسرع بأكثر من 132 ميلاً في الساعة (213.04 كم/ساعة) من الرقم القياسي السابق الذي حققته طائرة سيمنز الإلكترونية التي تعمل بالطاقة الهوائية في عام 2017.

ووصلت الطائرة إلى سرعة قصوى تبلغ 345.4 ميل في الساعة (555.9 كم/ساعة) لمسافة أكثر من 1.9 ميل (3 كم) و 330 ميل في الساعة (532.1 كم/ ساعة) لمسافة أكثر من 9.3 ميل (15 كم).

ويُعتقد أيضًا أنها حققت أسرع وقت للوصول إلى ارتفاع 9842.52 قدمًا (3000 مترًا) في مدة تبلغ 202 ثانية لفارق 60 ثانية عن الرقم السا

وتستخدم الطائرة محركًا كهربائيا بقدرة 400 كيلو وات، أي ما يعادل سيارة فائقة السرعة بقوة 535 حصانًا.

قال وارن إيس ، الرئيس التنفيذي لرولز رويس، إن الإنجاز “يدعم طموحاتنا لتقديم الإنجازات التكنولوجية التي يحتاجها المجتمع لإزالة الكربون من النقل عبر الجو والبر والبحر.”

وتأمل رولز رويس أن يعتمد الاتحاد الدولي للنقل الجوي النتائج ويؤكدها رسميًا كأرقام قياسية عالمية جديدة في المستقبل القريب.بق