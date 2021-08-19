شركة ريادية أردنية تستقطب استثمارات بـ5 ملايين دولار

إبراهيم المبيضين

عمّان– تمكنت شركة “POSRocket” الشركة الريادية الأردنية التي تقدم نظاما لنقاط البيع عبر تقنية الحوسبة السحابية – مؤخرا من استقطاب استثمارات جديدة بلغت قيمتها 5 ملايين دولار، سوف تطوعها الشركة لعمليات التوسع والنمو في أسواق المنطقة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “POSRocket” زيد حسبان إن “الشركة تمكنت من الحصول على هذه الاستثمارات ضمن جولة تمويلية بقيادة صندوق سند للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركة Algebra Ventures بمشاركة Vision Ventures و Khwarizmi Ventures من السعودية، ومجموعة Edgo، وشركة صندوق الريادة الأردني (ISSF)، وبنك الاتحاد، و Seedstars، وعدد من المستثمرين الأفراد من السعودية”.

وأوضح حسبان أن الشركة سوف تستخدم هذه الاستثمارات لتوسيع عملياتها والنمو في الأسواق التي تتواجد فيها حاليا وهي أسواق الأردن ومصر والكويت، وللتواجد والتوسع في السوق السعودية وأسواق الخليج بشكل عام.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساعد الشركة أيضا على التركيز على التكنولوجيا التي تستخدمها وتطويرها وتبني توجهات تقنية حديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وتأسست شركة POSRocket في العام 2016 وهي تقدم نظام نقاط البيع مستهدفة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بني هذا النظام على الحوسبة السحابية لتكون خدمة موثوق بها يمكن تكييف واجهتها للمستخدمين، وتعد هذه المنصة سهلة الاستخدام، وتساعد أصحاب الأعمال على إدارة وتشغيل أنظمتهم بسلاسة وكفاءة عالية من أي جهاز وفي أي وقت من خلال مراقبة وتحسين العمليات، سواء كانت أمور تتعلق بالموظفين أو أنظمة المشتريات أو تقارير المبيعات.

وتستهدف الشركة بنظامها قطاعات متعددة أهمها المطاعم، محال الملابس، والمقاهي، والمخابز والحلويات وغيرها.

وأسس حسبان شركته لمعالجة العديد من المشاكل في أنظمة نقاط البيع التقليدية لدى المطاعم، والتي لم تكن تحتوي على خدمات المراقبة في المبيعات والمخزون والخصومات وغيرها من الخدمات التي يمكن أن توفر أنظمة نقاط بيع فعالة وسريعة.

إلى ذلك قال حسبان إن العمل على تطوير نظام تقني لنقاط البيع يمكن أن يفيد المطاعم وقطاع الألبسة وغيرها، معتمدين على تقنية الحوسبة السحابية التي توفر وقتا وجهدا وتكاليف لهذه القطاعات إذا ما اعتمدت الخدمة.

وأوضح أن هذا الاستثمار الجديد هو الثالث من نوعه للشركة التي مر على تاسيسها خمس سنوات، حيث استطاعت أن تستقطب في العام 2017 وبعد مرور سنة على انطلاقتها استثمارات أولية من الأردن والمنطقة بلغت 650 ألف دولار، كما استطاعت في العام 2018 أن تستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليون دولار.

وأضاف حسبان إن السوق الأردنية هي سوق محدودة، وعلى الرياديين الذين يطلقون وينفذون أفكارا ومشاريع ريادية أن يتطلعوا لتوسيع نشاطات شركاتهم إلى الأسواق العربية والعالمية بعد أن يثبتوا أنفسهم في أسواقهم المحلية. وأشار إلى أن على الريادي أن يفكر في فكرة أو منتج قادر على تلبية الحاجات في أسواق عربية وحتى عالمية، لصغر حجم السوق المحلية ومحدودية القوة الشرائية.

ويتابع حسبان اليوم تطوير شركته وهي الثانية التي يؤسسها، بعد أن تم الاستحواذ على شركته الأولى “اي فود”.

وشركة “POSRocket” بالنظام الذي طورته وقدمته للسوق لإدارة نقاط البيع للمحال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاقت رواجاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.