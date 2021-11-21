شركة ريادية أردنية تنفذ حملة لإيصال الغاز إلى 150 أسرة عفيفة

إبراهيم المبيضين

عمّان- كثير منّا يعتقد بأن المسؤولية الاجتماعية والنشاطات غير الربحية مربوطة فقط بالشركات الكبرى أو ذات الملاءة المالية الكبيرة التي تمكنها من القيام بمساعدة المجتمعات والمحيط الذي تعمل فيه في شتى مناحي الحياة، إلا أن شركات صغيرة وحتى ريادية تستطيع القيام بذلك وخصوصا إذا ما طوعت التقنيات والأفكار التي تقوم عليها لتكون وسيطا في تنفيذ مبادرات مجتمعية.

من هذه الشركات الريادية شركة “غاز ناس” – الشركة الريادية المشرفة على تطبيق للهواتف الذكية لطلب الغاز ومشتقات الطاقة – التي باشرت بتنفيذ حملة الشتاء لإيصال أسطوانات غاز لنحو 150 أسرة عفيفة في عدة مخيمات بالمجان مساعدة لهم لتحمل ظروف فصل البرد والشتاء.

وقال المؤسس لتطبيق “غاز ناس” مصطفى صادق إن هذه الحملة ستنفذ اعتبارا من الأسبوع الجاري وحتى فترة شهرين، سيعمل التطبيق فيها كوسيط بين المتبرعين والأسر العفيفة لإيصال “الغاز” إلى منازلهم في الأماكن التي يقطنون فيها.

وأوضح صادق بأن الحملة ستتضمن إيصال نحو 1050 أسطوانة غاز (150 جديدة، و900 أسطوانة تبديل كل عشرة أيام) إلى 150 أسرة عفيفة تتواجد في مخيمات: حطين، وشنلر، والبقعة.

وقال إن التطبيق وانطلاقا من دوره في خدمة مجتمعه بادر لتنفيذ هذه الحملة حيث جرى تحديد أسماء الأسر العفيفة من خلال لجنة مختصة وعبر التواصل مع العديد من الجهات التي تعمل في المجال المجتمعي للتأكد من حاجة هذه الأسر الفعلية لمثل هذه الخدمة التي ستقدم كاملة بالمجان (ثمن الأسطوانة جديدة، ومن ثم تكاليف تبديلها، وخدمة التوصيل)، لافتا إلى أن تكاليف كل الحملة جرى جميعها بالتواصل أيضا مع العديد من أهل الخير والمتبرعين الأفراد.

وأوضح بأن تكاليف كل الحملة بلغت قرابة 14 الف دينار، مشيرا إلى انه سيجري التواصل مع الأسر العفيفة المستفيدة بشكل دوري للتأكد من استلامه الأسطوانات.

وبين بأن على الأسر العفيفة تسجيل طلب عبر تطبيق “غاز ناس” لإيصال الأسطوانات الخاصة بهم، مؤكدا أن من أهداف الحملة أيضا توعيه الأشخاص لاستخدام التكنولوجيا ومواكبة التطور.

وأكد صادق بات تطبيق “غاز ناس” وكدعم منه سقوم بخدمة المخيمات مجانا بشكل دائم لتوصيل جميع طلباتهم المستقبلية بشكل مجاني ودون مقابل، مشيرا إلى انه سيتم تفعيل التطبيق مجانا بالمخيمات بعد هذه الحملة.

وتطبيق “غاز ناس” – انطلق في بداية العام الجاري 2021 كتطبيق للهواتف الذكية معني بقطاع الطاقة، ليقدم في السوق المحلية أولى خدماته وهي توصيل أسطوانات الغاز للمنازل والمطاعم (حيث يربط مقدمي الخدمة المؤهلين من قبل لجنة اختيار، مع المستخدمين للتطبيق سواء كانوا أفرادا أو مطاعم).

ويبلغ إجمالي مستخدمي التطبيق حاليا ما يقارب 10 آلاف مستخدم في العاصمة عمان فقط، كما يخدم التطبيق أكثر من 50 مطعما.

وهناك خطط لتوسيع عمليات وخدمات التطبيق خلال المرحلة المقبلة لتشمل محافظة الزرقاء وإربد وجرش.