شركة ريف ترست تطلق مبادرة “صُنّاع البسمة”

دبي– قامت “ريف ترست”، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات الجنسية والإقامة وإحدى شركات “لاتيتيود”، بإطلاق مبادرة “صُنّاع البسمة” بالتعاون مع “سمايل ترين”، وتهدف هذه المبادرة الإنسانية لنشر التوعية وتقديم الدعم للأطفال الذين يعانون من داء الشفة المشقوقة، حيث ستقوم ريف ترست بالتبرع بتكاليف معالجة جراحية واحدة لأحد الأطفال عند قيام أحد العملاء بالتبرع في إطار مبادرة “صُناع البسمة”.

ولقد قدمت “سمايل ترين” الدعم لإجراء الجراحة التجميلية لأكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم يعانون من داء الشفة المشقوقة منذ تأسيسها العام 1999، وتتبنى هذه المنظمة غير الربحية المرموقة شعار “علّمني الصيد بدلَ أن تطعمني السمك”، وتقوم “سمايل ترين” بانتهاج هذا الشعار كأسلوب عمل بدعم وتمكين الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية من خلال التدريب والتعاقد مع المستشفيات المحلية، ولقد نجحت المنظمة بتدريب أكثر من 2100 طبيب ومهني رعاية طبية وتفخر بشراكتها مع أكثر من 1100 مستشفى في مختلف أنحاء العالم.

وتقوم “سمايل ترين” بتوفير العلاج المجاني للمصابين بداء الشفة المشقوقة في أكثر من 90 بلدًا من خلال برنامج دعم شامل قبل وبعد إجراء الجراحة ويشتمل على البرامج الغذائية وخدمات رعاية وتقويم الأسنان وجلسات تصحيح النطق والدعم النفسي والاجتماعي.

وقال ميمون عسراوي، الرئيس التنفيذي لشركة ريف ترست ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة لاتيتيود: “نفخر بكوننا جزءًا من هذه المبادرة الإنسانية الرائعة، وإنه لمن المحزن أن نعلم بأن ما يزيد على 540 طفلا يولدون يوميًا وهم يعانون من داء الشفة المشقوقة، وفيما سيركز عملنا في إطارة هذه المبادرة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتطلع إلى تساهم هذه الشراكة في تشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على دعم هذه الغاية النبيلة”.