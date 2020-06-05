شركة زين تشارك الأردنيين أول صلاة في المساجد (صور)

عمان- الغد- واصلت شركة زين تواجدها المعهود ومشاركتها للمواطنين في مختلف المناسبات، حيث انتشرت فرق زين صباح اليوم أمام مساجد في جميع محافظات المملكة وقامت بتوزيع سجادات صلاة صديقة للبيئة على المصلين.

وجاءت هذه الخطوة من زين استكمالاً لمبادراتها منذ بداية أزمة جائحة كورونا، فحرصت على مشاركة المصلين فرحة أول صلاة في بيوت الله بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، اذ قامت فرق زين بتوزيع سجادات صلاة صديقة للبيئة تستخدم لمرة واحدة، وذلك تماشياً مع التدابير الوقائية المتخذة حفاظاً على سلامة المصلين ومنعاً لانتقال العدوى.

وجرى توزيع السجادات على المصلين من قبل شركة زين في العاصمة عمان في مساجد الحسيني والجامعة الأردنية والهمشري وأبو درويش والنزهة الكبير ونزال الكبير والوحدات الكبير والشيشان (صويلح) وأبو نصير الكبير وأبو علندا الكبير وعبدالله عزام (الهاشمي) وسحاب الكبير، وفي محافظة اربد في مساجد اربد الكبير والهاشمي واليرموك والعمري الكبير (الرمثا)، وفي الزرقاء في مساجد عمر وحسن البنا والعرب وآل مكتوم والجمزاوي ومدينة الحجاج (الرصيفة)، وفي العقبة في مسجدي الحسين بن طلال والشريف الحسين بن علي، بالإضافة إلى مسجد المسيح بمحافظة مادبا، ومسجد الكرك الكبير، ومسجد الطفيلة الكبير، ومسجد السلط الكبير، ومسجد المفرق الكبير، ومسجد عجلون الكبير، ومسجد الفرقان بمحافظة جرش، ومسجدي الحسن البصري والشوبك الكبير في محافظة معان.