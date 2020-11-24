شركة طيران أسترالية تطلب من مسافريها تلقي لقاح كورونا قبل السفر

سيدني- أعلنت شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران أنها ستطلب من المسافرين الدوليين تلقي لقاح كوفيد-19 قبل السفر على متن خطوطها، لتكون بذلك أول شركة طيران كبرى تتبنى هذا الاجراء الذي قد تتبعها فيه شركات أخرى.

وقال المدير التنفيذي للشركة الاثنين إن كوانتاس ستبدأ فرض الإجراء فور توفر اللقاح للتداول.

وأعلن لقناة “ناين” التلفزيونية “ننظر بتغيير شروطنا وقواعدنا للمسافرين الدوليين بحيث سنطلب من الناس تلقي اللقاح قبل السفر”.

وأضاف “أما بشأن ما إذا كنا سنطلب ذلك محلياً، فعلينا النظر بالتحولات التي ستطرأ على كوفيد-19، لكن بالتأكيد، بالنسبة للمسافرين الدوليين الوافدين (إلى أستراليا) والخارجين من البلاد، نعتقد أن الأمر ضروري”.

وتوقع جويس أن تتحول هذه القاعدة إلى ممارسة عادية حول العالم، إذ تدرس الحكومات وشركات الطيران استحداث جوازات إلكترونية تثبت تلقي المسافر للقاح.

إلا أن خطوطاً جوية هامة أخرى قالت إنه من المبكر جداً التعليق على ما ستكون عليه متطلبات السفر في حال أصبح اللقاح متوفراً على نطاق واسع.

وقال ممثل عن الخطوط الجوية الكورية لفرانس برس “ليس لدينا أي خطة ملموسة نعلنها في الوقت الحالي بشأن اللقاح الذي لا يزال قيد التطوير وسيحتاج توزيعه وقتاً”.

وأكدت الخطوط الجوية اليابانية من جهتها أن ليس لديها “خطة لطلب لقاح من المسافرين الدوليين”، وهي حالياً تطلب من “المسافرين اتباع القواعد المطلوبة من سلطات وجهتهم، كالخضوع للفحص”.

وتطلب العديد من الدول لقاحات لأمراض أخرى قبل السفر إليها، كلقاح الحمى الصفراء في حال كان المسافر قادماً من مكان يتفشى فيه هذا المرض.

وأعلنت الوكالة الدولية للنقل الجوي في وقت متأخر الاثنين أنها بلغت “المراحل الأخيرة” من تطوير جواز إلكتروني صحي يمكن استخدامه لتسجيل فحوص كورونا واللقاحات ومن شانه “دعم فتح آمن للحدود”.

وقال مدير عام الوكالة ألكسندر دو جونياك “سنطرح ذلك في السوق في الأشهر المقبلة لتلبية احتياجات مراكز السفر وأنظمة الصحة العامة التي باشرت بالعمل”.

وأغلقت أستراليا حدودها منذ آذار/مارس لاحتواء الفيروس الذي أسفر عن وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وتلقى قطاع النقل الجوي ضربة قاسية بفعل القيود التي فرضت لردع تفشي الوباء.

وأوقفت كوانتاس أكثر من 200 طائرة عن العمل وطردت 8500 موظف في محاولاتها لتعويض خسارة بقيمة 1,9 مليون دولار.

وقالت الوكالة الدولية للنقل الجوي في تشرين الأول/أكتوبر إنها تتوقع تراجعاً بنسبة 66% في النقل الجوي هذا العام، وتراجعاً بنسبة 46% بعائدات القطاع مقارنة بعام 2019. (أ ف ب)

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