شركة طيران منخفض التكاليف تدخل أجواء المملكة في 2023

محمد أبو الغنم

عمان- قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الهيئة ستتعاقد مع شركة طيران ثالثة متخصصة بطيران منخفض التكاليف خلال العام 2023.

واكد عربيات لـ “الغد”، أن هذا التعاقد ضمن الخطة الحكومية المعلنة مؤخرا، والتي تعمل عليها الهيئة لجذب 4.5 مليون سائح بحلول عام 2023.

وقال إن التعاقد مع الشركة الجديدة مرتبط في زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة المالية وتوفرها.

وبين عربيات ان الطيران منخفض التكاليف يعد محورا اساسيا ومهما لزيادة اعداد السياح وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال زيادة الدخل السياحي.

واضاف ان شركات الطيران منخفض التكاليف تعد من اكبر واقوى الشركات المتخصص بالنقل السياحي بأسعار منخفضة على مستوى العالم.

واشار عربيات إلى عمل هيئة تنشيط السياحة مع وزارة السياحة والآثار وشركات الطيران بشكل مستمر من أجل استمرارية هذا المشروع ولتكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لجميع أنماط السياح ومن مختلف دول العالم.

واوضح ان الهيئة وبالتعاون مع الوزارة تعمل على اعادة استقطاب سياح الطيران المنخفض وانواع السياح كافة بعد تراجع اعداد السياح جراء جائحة كورونا.

ويشار إلى أن شركتي الطيران منخفض التكاليف اللتين تسيران رحلات منتظمة إلى المملكة هما “راين أير” وهي الأولى على مستوى أوروبا في فئتها وشركة “إيزي جت” التي نظمت رحلات اسبوعية منتظمة إلى المملكة تصل إلى 34 رحلة من مختلف دول العالم وتحمل على متنها نحو 180 راكبا.

ويذكر ان هيئة تنشيط السياحة تدفع 60 دولارا لشركات الطيران منخفض التكاليف والطيران العارض على كل راكب يأتي للمملكة شريطة اقامة السائح مدة لا تقل عن اسبوع.