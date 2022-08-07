شركة عرموش للاستثمارات السياحية ماكدونالدز الأردن تفتتح فرعها الجديد

الثاني والأربعون في المملكة والثاني في مكة مول

استكمالاً لخططها التنفيذية وتوسعها الاستثماري، وكخطوة جديدة نحو دعم الاقتصاد المحلي واستحداث فرص عمل جديدة للشباب الأردني؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- عن افتتاح الفرع الثاني والأربعون لها في المملكة وهو الفرع الثاني في مكة مول والذي يقع في التوسعة الجديدة لمكة مول حيث يحتوي الفرع الجديد على ماك كافيه وجلسات خاصة، بالإضافة لموقعه القريب من التراس ذو الإطلالة الرائعة.

وبهذه المناسبة، أشاد مدير عام ماكدونالدز الأردن، السيّد رائد الزغل بالجهد الكبير الذي يبذله فريق العمل في تطوير الخطط التوسعية والعمل المتواصل لدفع عجلة نجاح السلسلة، وبيّن أهداف ماكدونالدز الأردن المتمثلة بدمج المسؤولية المجتمعية والخطط الاستثمارية، وقال: “إن أهداف ماكدونالدز لا تقتصر فقط على صدارة مطاعم الخدمة السريعة وتوفير المنتجات المناسبة بأعلى المقاييس، وإنما هدفنا الآخر هو التميز والتفرّد بنموذج عمل ذكي من خلال توفير خدماتنا لجميع المناطق بطريقة سريعة وسهلة والوصول إلى زبائننا حيث كانوا، جنباً إلى جنب مع تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المجتمع الأردني الحبيب”.

يذكر أن ماكدونالدز الأردن تتبع معايير عالمية دقيقة وصارمة في تعيين خططها الاستثمارية، حيث ترى أن هذا هو النهج الذي أخذت على عاتقها تحقيقه منذ بدايتها حتى يومنا هذا، كما وتحاول ماكدونالدز الأردن الوصول لجميع المناطق الممكنة لتوفير خدماتها بطريقة سهلة وشاملة، وعليه فإنها وفرت ما يزيد عن 20,000 فرصة عمل للشباب الأردني حتى هذه اللحظة، الأمر الذي ينطبق على كل افتتاح لفرع جديد في المملكة حيث يتم توفير العديد من فرص العمل المناسبة، إلى جانب زيادة الإقبال على الأسواق المجاورة.