شركة عرموش– ماكدونالدز الأردن – تقيم حفلها السنوي

احتفلت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بموظفيها بمناسبة بدء العام الجديد، شكرتهم على جهودهم وتقديراً لعملهم المتواصل الذي اعتبرته الشركة أساساً في تقدمها وتوسعها وكان سبباً مباشراً في النجاح الذي تحقق خلال العام المنصرم 2019.

وخلال الحفل؛ تم توزيع العديد من الدروع على الموظفين المتميزين، وتوجه ممثلوا الإدارة منهم بالشكر الجزيل، وأشادوا بروح الفريق التي تمتع بها الموظفون خلال العام 2019، بجانب حثّهم على الاستمرار بالعمل بذات الطريقة التي وبحسب ماكدونالدز الأردن كانت الأمثل والأكثر تميزاً خلال عام 2019.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الحضور؛ علق السيد “أحمد عرموش” رئيس هيئة المديرين قائلاً: “ودّعنا عام 2019 الذي كان حافلاً بالأحداث والإنجازات، وشهد العديد من المحطات التي مررنا بها معاً، وصولاً إلى تعزيز مكانتنا السوقية، وزيادة ثقة زبائننا في كل ما قدمناه من منتجات وخدمات.” وأضاف:” اتبعنا خططنا التسويقية بعناية، وقمنا بكل ما يلزم للحفاظ على مكانتنا المتقدمة، وبانسجام مثالي؛ تعاوَن كل قسم لدينا في خدمة هدفنا العام. في الحقيقة؛ ضربنا مثالاً منقطع النظير في عمل الفريق، وتحمل المسؤولية تجاه علامتنا التجارية، ومجتمعنا الذي نفخر بكوننا جزءاً من نسيجه الوطني.”

يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن حقق العديد من الإنجازات الخدمية والمجتمعية خلال العام 2019، من أهمها إدخال وسائل تقنية متنوعة على الخدمة المباشرة للزبائن في فروع السلسلة، بجانب إطلاق برنامج “عالمكشوف” الذي أتاح التعرف على آلية تحضير الوجبات المختلفة والتعرف على مصادر الأطعمة التي يعتمدها ماكدونالدز الأردن، بجانب تقديم خدمات مجتمعية على مستويات عدّة مثل الاتفاقية التي وقعتها شركة عرموش للاستثمارات السياحية مع وزارة العمل لاستحداث 550 فرصة عمل، والعديد من الإنجازات الأخرى التي يشار إليها بالبنان.