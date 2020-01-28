شركة غرندل لتطوير الأعمال تواصل تميزها

عمان – بدأت غرندل للتطوير والتحميل والتنزيل في العام 2003 في أميركا ولاية (منيسوتا)، وهي الآن عبارة عن مجموعة كاملة في العديد من الدول منها الأردن، الكويت والبحرين، ويعمل بها أكثر من 600 موظف، وذلك للحصول على تعاقدات لإدارة الشركات بالنيابة عنها بالكامل، إدارة، حاسوب، والموارد البشرية والعمليات، وبشكل عام (تزويد العمالة). وتوفر مؤسسة غرندل خدمات عديدة أهمها، فيما يتعلق بالموارد البشرية من إدارة، توظيف، استشارات، تنظيم جميع أمور الموظفين بالاستعانة بتقنيات حاسوبية وتكنولوجيا جديدة وتزويد جميع مستويات العمالة بعد تدريبها وتوعيتها فنيا ومهنيا في جميع أنواع القطاعات من مصانع، شركات اتصالات، فنادق، مراكز صحية ومستشفيات، صناعات ثقيلة. كما توفر وضع الخطط المستقبلية للمؤسسات وتوجيههم وتزويدهم بكافة المطلوب وكل ما هو جديد في عالم الخدمات اللوجستية، إدارة المستودعات والمخازن، التعليب والتغليف، التوزيع وتكنولوجيا المعلومات. وتنتهج مؤسسة غرندل رؤيو تطمح على المدى البعيد إلى تطوير وتوسيع أعمالها، والوصول إلى أضخم وأكبر الشركات التي تسعى بالمقابل إلى التطوير والتنظيم في أسلوب الإدارة لديها، للوصول معا من خلال الانسجام التام إلى نتائج تبدو واضحة على أرض الواقع، والكثير من قصص النجاح الذي تطمح لها كل الشركات باختلاف تخصصاتها. كل ذلك من خلال الخطط المستقبلية، ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الخدمات اللوجستية، واستقطاب العمالة، بإدارة كادر متخصص في هذه المجالات. وتتميز مؤسسة غرندل بدراسة احتياجات العميل بشكل كامل ودقيق وتقديم الكادر المؤهل في جميع القطاعات والاختصاصات، وتقوم غرندل بتأمين المؤسسات بجميع الخدمات المطلوبة مما يوفر الكثير من الجهد، المال.

كما تستخدم الأساليب والتكنولوجيا المتطورة ومواكبة النظام العالمي في إدارة الموارد البشرية، بتدريب الموظفين وتأهيلها بجميع الدورات المطلوبة فنيا ومهنيا وأخلاقيا وسلامة عامة بوجود كفاءات مؤهلة وعالية المستوى. كما تستخدم أساليب التحفيز للموظفين وعمل المكافآت المادية والمعنوية، وعمل استبيانات بشكل دوري للمساعدة في جعل الموظف يشارك في وضع الخطط والحلول اللازمة في تطوير العمل، والتركيز على العمل بروح الفريق الواحد من خلال النشاطات المتعددة، كتنظيم مباريات لكرة القدم، وتنسيق اجتماعات هادفة لمناقشة أمور الموظفين، وتوفر الشركة خدمات كاملة بأسعار تفضيلية عن كافة السوق، بالإضافة إلى توفير تأمين صحي وسلامة عامة درجة أولى لجميع الموظفين بكافة المستويات، إذ تقدم خدمات 24 ساعة وكافة أيام الأسبوع.