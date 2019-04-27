شركة “كريم” تلتقي بالأسرة الإعلامية الأردنية



عمان– أقامت شركة “كريم”، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا، والباكستان، ظهر يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر نيسان 2019، مأدبة غداء دعت إليها حشداً من الصحفيين والإعلاميين الأردنيين من مختلف المؤسسات الإعلامية.

وهدف حفل الغداء، الذي أقيم في فندق الفورسيزونز – عمّان والذي حضره عدد من كبار مسؤولي الشركة وموظفيها لتعزيز التواصل الإيجابي مع أعضاء القطاع الصحفي والإعلامي وتوطيد أواصر التعاون معهم، وتقديراً لهم على مختلف جهودهم ابتداءً من الاهتمام بمستجدات الشركة، ووصولاً لمساندتها في إيصال رسائلها لأبناء المجتمع.

هذا وقد تطرقت إدارة الشركة خلال الحفل الذي شهد العديد من الفعاليات، للحديث حول دور “كريم” الكبير في تعزيز تجربة النقل باستخدام التطبيق الذكي بكل أمان وموثوقية بهدف تسهيل حياة الناس في الأردن، بالإضافة إلى مساهمتها في تحفيز وتحريك عجلة عدة قطاعات والاقتصاد الوطني بشكل عام.