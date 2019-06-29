شركة ماجد الفطيم توقع اتفاقية عقد اجار لافتتاح كارفور في جرش

أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن توقيع اتفاقية ايجار بينها و بين شركة تحوير للتطوير العقاري ممثلة برئيس مجلس ادارتها المهندس نائل الجنيدي و المدير التنفيذي والشريك المهندس معتصم العودات لأجار مساحة قدرها الف و تسعون متر مربع لغاية انشاء فرع كارفور سوبرماركت في مجمع جرش سيتي سنتر في محافظة جرش.

أقيم توقيع اتفاق عقد الايجار بحضور محافظ جرش مأمون اللوزي و رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة و رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن.

و يأتي توقيع الاتفاق تلبية لاحتياجات محافظة جرش حيث سيوفر تشكيلة واسعة من المواد الغذائية وغير الغذائية و صرح آلان إنجلبيــر مدير كارفور الأردن لدى ماجد الفطيم للتجزئة قائلا: ’’نحن في كارفور نبذل قصارى جهدنا لتقديم منتجات ذات جودة لا تضاهى وقيمة تنافسية لعملائنا أينما كانوا، سوف يتم افتتاح فرع سوبرماركت جرش في عام 2020 و سيمكنا من ان نكون اقرب الى زبائنا في هذه المحافظة، وأن نواصل جهودنا في دعمهم، وفي الوقت ذاته، توفير أكثر من 50 فرصة عمل مباشرة في منطقة جرش”

هذا و يشغل كارفور حاليا 34 فرع في مختلف انحاء المملكة.