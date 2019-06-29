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شركة ماجد الفطيم توقع اتفاقية عقد اجار لافتتاح كارفور في جرش

منذ ساعة واحدة

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أعلنت ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن توقيع اتفاقية ايجار بينها و بين شركة تحوير للتطوير العقاري ممثلة برئيس مجلس ادارتها المهندس نائل الجنيدي و المدير التنفيذي والشريك المهندس معتصم العودات لأجار مساحة قدرها الف و تسعون متر مربع لغاية انشاء فرع كارفور سوبرماركت في مجمع جرش سيتي سنتر في محافظة جرش.

أقيم توقيع اتفاق عقد الايجار بحضور محافظ جرش مأمون اللوزي و رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة و رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن.

و يأتي توقيع الاتفاق تلبية لاحتياجات محافظة جرش حيث سيوفر تشكيلة واسعة من المواد الغذائية وغير الغذائية و صرح آلان إنجلبيــر مدير كارفور الأردن لدى ماجد الفطيم للتجزئة قائلا: ’’نحن في كارفور نبذل قصارى جهدنا لتقديم منتجات ذات جودة لا تضاهى وقيمة تنافسية لعملائنا أينما كانوا، سوف يتم افتتاح فرع سوبرماركت جرش في عام 2020 و سيمكنا من ان نكون اقرب الى زبائنا في هذه المحافظة، وأن نواصل جهودنا في دعمهم، وفي الوقت ذاته، توفير أكثر من 50 فرصة عمل مباشرة في منطقة جرش”

هذا و يشغل كارفور حاليا 34 فرع في مختلف انحاء المملكة.

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