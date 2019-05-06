شركة مذيب حداد وأولاده تطرح معجون الأسنان كولجيت توتال® بتركيبة جديدة

في إطار سعيها لتوفير حياة صحية للعائلة، قامت شركة مذيب حداد وأولاده – الوكيل الحصري لمنتجات كولجيت بالموليف في الأردن، بطرح مجموعة جديدة من معاجين الأسنان كولجيت توتال® مزوّدة بتركيبة جديدة ذات ميزة في محاربة بكتيريا الأسنان والفم بأكمله للسوق المحلي وذلك يوم 27 أذار 2019 في فندق دبليو عمان.

يوفر كولجيت توتال® بتركيبته الجديدة جميع مزايا التركيبة الأصلية من حماية فائقة ضد بكتيريا البلاك ومشاكل اللثة والبقع والجير والحساسية وتسويس الأسنان، بالإضافة إلى احتواء التركيبة الجديدة على مكونات منعشة ومنكّهة. وبفضل هذه التركيبة الجديدة، يمنح كولجيت توتال® صحة مضاعفة للفم والأسنان.

وعلقت الدكتورة باتريشيا فيردوين، مديرة التكنولوجيا في شركة كولجيت بالموليف على المجموعة الجديدة قائلة: “لا يمكن اعتبار الجسم صحياً بالكامل إلا إذا كان الفم والأسنان بصحة تامة أيضاً، ولهذا نولي الأسنان اهتماماً فائقاً. على عكس معاجين الأسنان التقليدية المكوّنة من الفلورايد، فإن كولجيت توتال® بالتركيبة الجديدة لا يحارب البكتيريا على الأسنان فحسب، بل البكتيريا على اللسان والخدين واللثة أيضاً ولمدة 12 ساعة مما يضمن الحصول على صحة فم كاملة. ”

ومن الجدير بالذكر أن شركة مذيب حداد وأولاده، الوكيل الحصري لشركة كولجيت، هي واحدة من شركات السلع الاستهلاكية الرائدة في الأردن والتي توفر منتجات ذات جودة عالية ومنتجات من شأنها أن تحسن نوعية حياة الأفراد وأن تحدث فرقاً.