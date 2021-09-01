شركة مناجم الفوسفات الأردنية تدخل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق

عمان- الغد- أعلنت شركة مورجان ستانلي Morgan Stanley العالمية عن إدخال شركات جديدة من ضمنها شركة مناجم الفوسفات الأردنية لمؤشرها مورجان ستانلي للأسواقMSCI FM100 والذي يضم أكثر من مائة شركة مدرجة في عدد من البورصات من ضمنها بورصة عمان.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أنه ضمن المراجعة الدورية الربعية التي جرت خلال شهر آب/2021 والتي قامت بها شركة مورجان ستانلي لمكونات هذا المؤشر، فقد تمت إضافة شركة أردنية جديدة إلى الشركات الموجودة في المؤشر هي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وبذلك يصبح عدد الشركات الأردنية الممثلة بهذا المؤشر أربع شركات هي البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وشركة مصفاة البترول الاردنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 2021/09/01.

وأضاف الوظائفي أن انضمام شركات جديدة لهذا المؤشر يتطلب منها أن تحقق مجموعة من المتطلبات الأساسية والتي تتعلق بالسيولة والقيمة السوقية والقابلية للتداول.

وتابع بأن وجود عدد من الشركات الأردنية ممثلة في هذا المؤشر أو أي من المؤشرات العالمية يعتبر دلالة إيجابية وفرصة لضخ المزيد من السيولة الخارجية للسوق المحلي؛ مما يعزز وضع البورصة محلياً وإقليمياً وينعكس على أدائها ويساعد في تعزيز ثقة المستثمر بالسوق المحلي.

ومما تجدر الإشارة إليه أن بورصة عمان انضمت لمؤشر ريفينتيف للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Refinitiv AFE Low Carbon Select في تشرين الأول من العام الماضي 2020، وهو المؤشر الذي يعتبر معياراً مبتكراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات والاستدامة التي تُعنى بالإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة في الأسواق، مما يوفر المعلومات اللازمة للمستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبين في تخصيص رأس المال والاستثمار في الشركات التي تهتم بتطبيقات الحوكمة وبقضايا الحفاظ على البيئة في إدارة أعمالها وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات على المستوى العالمي.