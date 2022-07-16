شركة ناشئة أردنية تخطط لإقامة مهرجان ضخم بصناعة “الجمال”

إبراهيم المبيضين



عمّان- في إطار حرصها على تنمية القطاع الذي تعمل فيه وإبراز أهمية وجودة المنتج المحلي في صناعة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة؛ وضعت شركة “مرايتي” الناشئة الأردنية خطة لتنظيم مهرجان ضخم لمنتجات التجميل خلال فترة الصيف الحالي مع تسليط الضوء على المنتج المحلي وجودته وما يقدمه من قيمة مضافة.

وقالت الشركة الناشئة التي تشرف اليوم على متجر إلكتروني واعد لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ومنتجات ببصمة محلية، بأن خطتها تقوم على تنظيم مهرجان يحمل اسم “مهرجان الجمال 2022” على مدار ثلاثة أيام تجمع فيه عددا كبيرا من أقطاب الصناعة مع تركيز على المنتج المحلي في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية بأن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يعتبر ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم التصدير ويوظف حوالي 15.2 ألف عامل.

وأكدت الشركة بأن توجهها وخطتها لتنظيم المهرجان هي قيد النقاش والبحث مع عدد من أقطاب صناعة “التجميل” في المملكة للتمكن من اقامة هذه التظاهرة التي ستتيح الفرصة لمصانع أردنية تصنع منتجات التجميل لعرضها وبيعها بشكل مباشر للناس.

وتقدم مصممين أردنيين ومؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بعرض منتجات وحرف يدوية وإكسسوارات في مجال التجميل، إلى جانب استقطاب الوكالات العالمية العاملة في الأردن للتواجد في المهرجان.

وقالت الشركة إن المهرجان لن يقتصر على عرض المنتجات والبيع المباشر، ولكنه سيشمل تنظيم جلسات نقاشية وتوعوية في مجال الجمال والتجميل والعناية بالبشرة وجلسات لابراز أهمية المنتج المحلي.

وكشفت الشركة الناشئة بانها ستعلن على هامش المهرجان عن منتجها المحلي الجديد وعلامته التجارية التي تحمل اسم” ذا ريهاب” وهو منتج محلي مصنع من خامات البحر الميت للعناية بالشعر والجسم في مجال التجميل والعناية بالبشرة والذي بدأت الشركة بتسويقه محليا وفي عدد من الأسواق العربية.

وقالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ” مرايتي” رموز صادق لـ “الغد” بان الشركة فخورة بالتوجه لتنظيم مهرجان بهذا الحجم وهذه النوعية مع التركيز على المنتجات المحلية، مؤكدة بانها تخطط للاستمرار بعقده في كل سنة إذا ما نجحت في تنظيمه العام الحالي، مؤكدة أهمية التعاون والتشاركية مع اقطاب الصناعة وتوفير الدعم اللازم لتنظيم المهرجان الي يحمل في طياته أهدافا تخدم القطاع بأكمله، إلى جانب توعية الناس بأهمية المنتج المحلي في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وتوعيتهم وجودته.

وعن أهداف المهرجان قالت صادق انها تشمل تعريف المستهلك الأردني بالمنتجات المحلية الناجحة في عالم التجميل، واتاحة فرصة ومساحة للعائلة الأردنية لقاء وقت ترفيهي مفيد في عالم التجميل والجمال صيف العام الحالي.

وأكدت أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على المستوى المرتفع للصناعة الأردنية في هذا القطاع، وفتح المجال للمنتجات المحلية للتواجد في منصة مرايتي. وبينت انه من المخطط ان يتم توزيع العارضين في المهرجان بين مصانع مواد التجميل الأردنية، والصناعات اليدوية المحلية في عالم العناية الشخصية، والوكالات العالمية العاملة في الأردن، مؤكدة أهمية الصناعة محليا وقدرتها على التصدير والتميز بقيمة مضافة عالية.

وتمتلك الريادية رموز صادق خبرات كبيرة ومتعددة، وقد اجتهدت على مدار أربعة عشر عاما من العمل في وظائف متعددة كمبرمجة ومصممة برمجيات، ثم في تسويق المنتجات الإلكترونية في الشركات العالمية والإقليمية، إلا أنها قررت تأسيس عملها الخاص في قطاع غير متوقع وهو قطاع التجميل رغم انعدام خبرتها المسبقة فيه، حيث استطاعت خلال ثلاث سنوات فقط من بناء أكبر فريق تجميل في العالم العربي، إذ يعمل فيه أكثر من 100 خبيرة تجميل ضمن منصة “مرايتي”، التي تقدم خدمات التجميل المنزلية للسيدات في الأردن ومصر. وفي 2019، توسعت أعمال “مرايتي”، لتشمل أيضاً تقديم خدمات التجميل لكبرى القنوات التلفزيونية والإنتاجات الفنية للمسلسلات والأفلام.

وفي العام 2020، وخلال فترة الحظر التي وفرتها أزمة فيروس كورونا حول العالم، وفي الأردن طورت صادق من فكرة مشروعها لتتلاءم مع الواقع الجديد؛ حيث أطلقت “مرايتي ستور” كمتجر الكتروني متخصص في منتجات العناية بالشعر والبشرة الآمنة والطبيعية في المنطقة العربية، وتقدم الشركة الآن ما يزيد على 500 منتج تم اختيارها بعناية لحل مشاكل الشعر والبشرة. وفي العام 2021، طرحت “مرايتي” أول منتجاتها المصنعة محليا لصالح علامتها التجارية وقوبلت بترحيب كبير في الأسواق المحلية والإقليمية.