شركة هوندا موتور-الأردن تكشف النقاب عن سيارة سيفيك 2020 الجديدة

أعلنت شركة هوندا الأردن-طهبوب للسيارات عن إطلاقها لطراز العام 2020 الجديد من سيارة سيفيك. وتشمل سيارة هوندا سيفيك 2020 والتي قد تم طرحها مؤخراً بعدة فئات والتي توفر خيارات مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، إذ تأتي بمحرك سعة 1.6 لتر أو سعة 2.0 لتر او محرك تيربو سعة 1.5 لتر.

بمحرك سعة 1.6 لتر وتصميم رياضي ديناميكي والعديد من التحديثات العصرية

• تصميم أمامي وخلفي جريء

• فتحة سقف تعمل بالكهرباء

• فتحات تكييف هواء في المقاعد الخلفية

• كاميرا خلفية

• تصميم جديد للعجلات المعدنية قياس 17 إنش في فئة (LX Sport)

• بادئ تشغيل محرك عن بُعد

وتعرف هوندا سيفيك على أنها سيارة سيدان ديناميكية ومتطورة بأربعة أبواب، تتوافق تماماً مع مفهوم سيفيك الأصلي “otokomae” الذي يعني تجسيد الشعور بالروعة والأناقة فضلاً عن الجمال الداخلي. إنها مزيج بين الشكل المميز والتصميم الرياضي والتطبيق العملي المتنوع – مع تركيز متجدد على ديناميكيات القيادة العملية. كما تعدّ سيارة سيفيك طراز العام 2020 سعة 1.6 لتر خطوة تقدمية لهوندا في هذا القطاع إذ تركز على أهمية الريادة في هذه الفئة فضلاً عن تلبية متطلبات العملاء لتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود والتفكير الجديد من حيث التصميم والتطور في الديناميكية الهوائية للسيارة.

التصميم الخارجي

صُممت سيارة سيفيك بحيث تحقق وعد الديناميكيات المرنة والعملية. وتتميز السيارة بتقنيات هندسية وبنائية جديدة مبتكرة تتمثل في هيكل الجسم خفيف الوزن والصلب للغاية الذي يكمّل مركز الثقل السفلي ونظام التعليق الجديد المتطور ويسهم مباشرةً في تقديم تجربة قيادة مثيرة وممتعة.

وقد شهدت سيارة سيفيك طراز العام 2020 سعة 1.6 لتر تجديدات على مستوى التصميم الخارجي من خلال تقديم تصميم جديد للشبك الأمامي من الكروم في الفئة القياسية وتمييز الفئة الرياضية بشبك من الكروم الداكن. وتتضمن الميزات الأخرى مقابض الأبواب المصنوعة من الكروم أو من الكروم الداكن، فضلاً عن مصابيح LED للقيادة النهارية وجناح السقف الخلفي والزخارف الضبابية الجديدة وتصميم الشبكة الخلفية الحديثة والمصدّ السفلي الأسود والتصميم الجديد للعجلات المعدنية قياس 17 إنش في الفئة الرياضية.

التصميم الداخلي

يتميز طراز عام 2020 من سيارة سيفيك بنفس مساحة المقصورة المريحة والمتطورة والمتميزة. وتأتي هذه السيارة اليوم بتجهيزات مقعد أنيقة ومطورة. كما تقدم سيفيك 2020 أيضًا تكييف الهواء التلقائي والتهوية في منطقة المقاعد الخلفية في جميع الفئات وأزرار التحكم المثبّتة في عجلة القيادة لسماعات البلوتوث وشاشة لمس صوتية بمقاس 5 بوصة ومنافذ USB. وتشمل بعض الميزات القياسية في جميع الفئات المقاعد الخلفية القابلة للطي تقسيم 60:40، ومسند ذراع المقعد الخلفي مع حامل الأكواب، وآلية تمديد حاجب الشمس وخريطة مضيئة.

كما تتميز سيارة سيفيك طراز العام 2020 سعة 1.6 لتر بكاميرا زاوية عريضة للرؤية الخلفية ودواسات رياضية و مبدّلات سرعات مثبتة على عجلة القيادة للتحكم في التبديل للأعلى وللأسفل في ناقل الحركة، مما يوفر تجربة قيادة رياضية وقوية.

هذا وتتضمن ميزات الراحة في سيارة سيفيك الدخول الذكي وزر التشغيل الانضغاطي وبادئ تشغيل المحرك عن بُعد الذي يشغّل المحرك من مسافة مما يضمن تشغيل المكيف وضبط درجة حرارة المقصورة على نحو مريح للغاية قبل الانطلاق. كما تأتي جميع الفئات بحساسات خلفية لركن السيارة ونظام التوجيه المُعزز بالطاقة ومؤقت المصباح الأمامي التلقائي ومكابح الإيقاف الكهربائية ووظيفة مكابح التوقف المؤقت التي تحل محل ذراع المكابح التقليدي مع مفتاح مدمج سهل التشغيل.

مجموعة نقل الحركة

تعمل سيارة سيفيك طراز العام 2020 سعة 1.6 لتر بمحرك SOHC i-VTEC الذي ينتج قدرة حصانية قصوى تبلغ [email protected] دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 15.4 كجم-م@4300 دورة في الدقيقة.

ويتميز المحرك بالتناغم مع الجيل جديد من ناقل الحركة المتغير المستمر (CVT). أما ناقل الحركة المتغير المستمر في سيارة سيفيك، فيمتاز بمعدل نقل تروس نهائي أطول للتمتع بتجوال بعدد دورات أقل في الدقيقة والتمكّن من تخفيض استهلاك الوقود، ومبدل سرعات منطقي على شكل (G) من أجل تسارع سلس واستجابة طبيعية للخانق.

الهيكل والسلامة

تستخدم سيارة سيفيك طراز العام 2020 تقنية هيكل الجسم المتطورة ACE™ التي تعرف بـ”هندسة التوافق المتقدمة” الخاصة بسيارات هوندا لزيادة حماية الركاب والتوافق عند التصادم. كما تعزز هذه التقنية ميزات السلامة النشطة لسيارة هوندا مثل:

• نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA) مع نظام التحكم في الجر (TCS)

• نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)

• نظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح (EBD)

• نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA)

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)

• إشارة التوقف في حالة الطوارئ (ESS)

للمزيد من المعلومات:

https://www.honda-mideast.com/en/news/Civic–2020YM