شركة ACI تفتتح فرعها الجديد في عمان “معرض دابوق” برعاية رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق قامت إدارة الشركة ممثلة بالسيد خالد الشلبي – رئيس مجلس الإدارة – والسيد سعيد حناوي – المدير العام – بافتتاح فرع دابوق الفرع الثاني اذ يعد من أهم النشاطات الاستثمارية لشركة ACI الوكيل الرسمي لمنتجات سامسونج في الأردن.

حيث اكد رئيس مجلس الادارة السيد خالد الشلبي أن شركة ACI تعمل على تعزيز متانة حضورها وتفاعلها المباشر في السوق المحلي وذلك عبر دعمها المباشر لعملائها من التجار والشركات والافراد. واضاف السيد سعيد حناوي مدير عام الشركة ان افتتاح معرض دابوق من ضمن اطار الخطة التي تتبعها الشركة لتوسيع شبكة فروعها من اجل الوصول الى اكبر شريحة من العملاء.