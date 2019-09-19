شركات وأعمال

شركة ACI تفتتح فرعها الجديد في عمان “معرض دابوق”

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

شركة ACI تفتتح فرعها الجديد في عمان “معرض دابوق” برعاية رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق قامت إدارة الشركة ممثلة بالسيد خالد الشلبي – رئيس مجلس الإدارة – والسيد سعيد حناوي – المدير العام – بافتتاح فرع دابوق الفرع الثاني اذ يعد من أهم النشاطات الاستثمارية لشركة ACI الوكيل الرسمي لمنتجات سامسونج في الأردن.

حيث اكد رئيس مجلس الادارة السيد خالد الشلبي أن شركة ACI تعمل على تعزيز متانة حضورها وتفاعلها المباشر في السوق المحلي وذلك عبر دعمها المباشر لعملائها من التجار والشركات والافراد. واضاف السيد سعيد حناوي مدير عام الشركة ان افتتاح معرض دابوق من ضمن اطار الخطة التي تتبعها الشركة لتوسيع شبكة فروعها من اجل الوصول الى اكبر شريحة من العملاء.

مقالات ذات صلة

الخياط للسيارات تشارك بفعاليات الأسبوع الفرنسي في بوليفارد العبدلي

منذ ساعة واحدة

هواوي ترسخ ريادتها بفوزها بأعلى الجوائز في معرض إيفا 2019 إعجاب وإشادة بـ Kirin 990 وFreeBuds الفئة 3

منذ ساعتين

الدكتور محمد عبيدات يباشر عمله رئيسا لجامعة جدارا

منذ 15 ساعة

سباق سيارات “ريد بُل سوب بوكس” ينطلق غدا

منذ 15 ساعة

السوق مغلق المؤشر 1817.11 0.05%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock