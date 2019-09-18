شركة BCI تطلق حملة “الكرم بدمك” للتبرع بالدم

عمان – انطلاقاً من إيمان شركة BCI بالمسؤولية الاجتماعية والتي تعد إحدى القيم التي تتبناها وتتبعها كشركة وأفراد، نظمت شركة BCI حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم – وزارة الصحة بعنوان “الكرم بدمك”.

وتحث الحملة الموظفين للمشاركة بالفعاليات التي تخدم المجتمع الأردني، حيث يهدف التعاون مع مديرية بنك الدم إلى مساعدة المرضى المُحتاجين للدم من خِلال تعزيز مخزون بنك الدم، وتسليط الضوء على الفوائد الصحية للتبرع بالدم.

وقد أقيمت هذه الفعالية الإنسانية في مبنى الإدارة العامة لشركة BCI وشارك فيها عدد كبير من الموظفين.

إن هذه الحملة تجسد روح التعاون بين أفراد الشركة والتزامهم بالمساهمة بالفعاليات الإنسانية، حيث تسهم هذه المُبادرات في تأمين كميات كافية من الدم للمرضى في المُسشتفيات الخاصة والحكومية.

وعبّر فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة Mobile BCI قائلاً: ” تعد هذه المبادرة مهمةً لأسرة شركة BCI، والتي تظهر التزامنا تجاه المجتمع المحلي كوننا جزءاً منه لنعكس قيم الشركة والأفراد التي نتحلى بها، وذلك من خلال مد يد العون ومساعدة المرضى والمستشفيات التي تحتاج إلى وحدات الدم بشكل مكثف، حيث أظهر طاقمنا روح المبادرة والكرم المتأصل بهم من خلال مشاركتهم بهذه الحملة.”