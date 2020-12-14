شركتان ناشئتان تستقطبان استثمارات مبكرة بـ200 ألف دولار

إبراهيم المبيضين

عمّان – تمكنت شركتان ناشئتان اردنيتان تطوعان التقنية لخدمة قطاعي الطاقة والتعليم مؤخرا من استقطاب استثمارات مبكرة بقيمة اجمالية تقدر بـ200 ألف دولار من مجموعة من “المستثمرين الملائكيين” (مستثمرين واصحاب مدخرات معنيين بالتمويل والاستثمار في الشركات في مرحلة الفكرة او في بدايات بناء نموذج العمل).

وتمكنت الشركتان من استقطاب هذين الاستثمارين من مستثمرين اردنيين وعرب بعد ان عرضتا فكرتيهما امام مستثمرين من المنطقة والعالم في فعالية متخصصة بالتمويل الشخصي من المستثمرين الملائكيين (Angel investors) نظمتها حاضنة الأعمال الاردنية ” ستارت لابز”StartLabz –الذراع الاستثمارية لشركة ” ستارت ابز” المتخصصة في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية خلال شهر ايلول ( سبتمبر ) الماضي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية شركات تقنية المعلومات الاردنية ” انتاج”.

والشركتان الناشئتان اللتان حصلتا على تمويل مبكر هما: شركة ” غاز ناس” وهي تشرف على تطبيق للهواتف الذكية لتوصيل مختلف انواع الوقود والطاقة الى المنازل عند الطلب، ومنصة ” يوني هانس” المعنية بتقديم الخبرات والدورات التدريبية للشباب والناس في مجالات مختلفة عبر محتوى رقمي باللغة العربية.

وتنطوي هذه الاستثمارات الجديدة على اهمية كبيرة كونها تؤكد امكانية استقطاب الاستثمارات المبكرة لشركات ناشئة في طور الفكرة او بناء النموذج الاولي في وقت تعاني فيه منظومة ريادة الاعمال الاردنية شحًّا في مثل هذا النوع من التمويل في المراحل الاولية للشركات الناشئة وهو ما يسمى بالتمويل الشخصي الذي يضخه مستثمرون واصحاب مدخرات في شركات تعمل في قطاعات يمتلك هؤلاء المستثمرون خبرات فيها.

وكانت” ستارت لابز” قد نظمت خلال شهر ايلول ( سبتمبر) بتقنيات الاتصال المرئي – فعالية عرض افكار اتاحت الفرصة فيها لخمس شركات ناشئة اردنية لعرض افكارها امام 40 مستثمرا ملائكيا من المنطقة والعالم، حيث تمكنت شركتان من هذه الشركات حتى اليوم من استقطاب استثمارات بحجم 200 الف دولار، فيما يحتمل ان تصل الشركات الثلاثة الاخرى الى اتفاقات مع مستثمرين للحصول على تمويل سيجري الاعلان عنها لاحقا فيما اذا تم ذلك.

وأكدت ستارت لابز ان مثل هذه الفعالية تشجع اي فرد لديه احتياطي من المدخرات على ان يطلع ويدرس ويستثمر في افكار ابداعية تقنية يمكن ان تتحول الى مشروع انتاجي في المستقبل، مشيرة الى انها ستعقد فعالية ثانية للتمويل المبكر خلال الربع الاول من العام المقبل لتييح لشركات ناشئة اردنية اخرى لاستقطاب استثمارات.

واكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ” ستارت ابز” محمد الخواجا اهمية هذين الاستثمارين الجديدين في وقت تستمر فيه التداعيات السلبية الاقتصادية لازمة الكورونا التي خفضت وراجعت من شهية الاستثمار بشكل عام نتيجة عدم ضوح الرؤية، وبان اي مستثمر او صاحب مدخرات يمتلك خبرة في قطاع معين يستطيع ان يكون مستثمرا مغامرا اذا اتيحت الفرصة له بالوصول والتشبيك مع اصحاب الافكار الابداعية في فعاليات تتخصص بالتمويل الشخصي من المستثمرين الملائكيين (Angel investors) والتي تعتبر من الفعاليات الهامة في منظومة ريادة الاعمال الاردنية لانه يعتبر من أهم موارد التمويل المبكر جدا.