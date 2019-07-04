شركتا “اليرموك” و”الكهرباء” تتبادلان المسؤولية عن إرباك في توزيع المياه بالشمال

احمد التميمي

إربد – تبادلت شركة كهرباء إربد ومياه اليرموك المسؤولية عن وقف الضخ صباح امس عن عدة مناطق في الشمال، ففيما اكد مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس احمد ذينات، ان غرفة العمليات في الشركة لم تسجل اي حالات انقطاع للتيار الكهربائي في جميع محافظات الشمال، اكدت شركة مياه اليرموك انقطاعا للتيار الكهربائي عن مصادر مياه رئيسية تسبب بوقف الضخ عن عدة مناطق.

واشار الذينات إلى انه في بعض الاحيان تحدث هناك انقطاعات “لحظية” تكون خارج سيطرة الشركة سرعان ما تعود بعد دقائق معدودة، وهذا لا يؤثر على مناحي الحياه او مصادر المياه وتحدث ارباكا في عمليات الضخ.

وكانت شركة مياه اليرموك، كشفت في بيان صحفي ان انقطاعا للتيار الكهربائي عن مصادر مياه رئيسة في محافظات الشمال تسبب بوقف الضخ صباح الخميس عن عدة مناطق في الشمال، اضافة إلى ما تعرض له احد الخزانات التجميعية الرئيسة في منظومة الديسي، والتي ادت إلى تراجع كميات المياه المضخوخة من (112) مليون م3 إلى (100) مليون م3 حيث انخفضت حصص المياه المخصصة لمحافظات الشمال وكذلك عدم التزام عدد من اصحاب الآبار الخاصة المسـتأجرة التي معها اتفاقيات لتزويد كميات مياه لغايات الشرب مع مياه اليرموك سيحدث ارباكا كبيرا وفي مناطق واسعة من محافظات الشمال بحسب مدير عام شركة مياه اليرموك م. نبيل الزعبي.

واشار إلى ان الشركة تفاجأت صباح اليوم بانقطاع للتيار الكهربائي غير مبرمج بسبب مشاكل فنية على خطوط الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، مما ادى إلى توقف مجموعة آبار الزعتري ومنظومة آبار العاقب وتوقف تزويد محطة حوفا الرئيسية احدى المصادر الرئيسة لمياه الشرب لمحافظات الشمال الاربع، وكذلك توقف محطة ضخ الزعتري حيث ستتأثر بشكل مباشر مناطق الدور في إربد وعجلون والبادية الشمالية والمفرق وعجلون.

واوضح مدير عام الشركة ان هذا الانقطاع سبب اختلالا كبيرا في برنامج التزويد والضخ لهذه المناطق حيث ان اي تعطل او توقف لأي مصدر مائي يحتاج إلى عدة ساعات اضافية لتعود الامور إلى طبيعتها وبذلك تكون ادوار المناطق الأخرى قد استحقت، مشيرا إلى ان الشركة تعمل بكافة امكانياتها لإعادة تشغيل هذه المصادر لتغطية العجز والنقص الذي حصل خلال انقطاع التيار الكهربائي.

من ناحيته بين مدير مياه محافظة إربد المهندس منتصر المومني ان هناك تحديات اخرى تواجه التزويد حاليا تتمثل بالعبث بالمحابس، حيث وقع اعتداء ليلة أول من أمس على احد المحابس في منطقة فوعرا قطر 4 انش وكسر خط قطر 6 انش وبذلت الكوادر الفنية جهودا مضنية للتعامل معه وتحويل الدور حتى اصلاح الخط والمحبس.

واضاف ان محافظة إربد هي من اكثر المناطق تأثرا بانقطاع التيار الكهربائي حيث ستتأثر مناطق إربد / القصبة وبني عبيد الضاحية ام الهوى وسوق الحصن واسكان المهندسين واسكان العاملين واسكان المزاهر ومناطق المزار الشمالي وعنبة وارحابا وزوبيا اضافة إلى منطقة بويضة الرمثا وسجن ام اللولو.

أما المناطق المتأثرة في عجلون فهي القصبة وعبين وعبلين وفي المفرق منشية بني حسن مبينا ان التوقف سيؤثر كذلك على حصص المناطق التي تلي هذه الادوار بشكل واضح مناشدا الأخوة المواطنين التعاون الدائم مع شركة مياه اليرموك من خلال التحلي بأعلى درجات المسؤولية وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادة شركة مياه اليرموك وكوادرها، وكذلك الحرص على المصلحة العامة، مؤكدا انها لن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات لهم خاصة في قطاع المياه وفق أفضل المواصفات، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتأمين احتياجاتهم بالمياه.