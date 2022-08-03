شريف الزواتي يحيي حفلا فنيا في الفحيص ضمن فعاليات ألوية الثقافة 2022

ضمن فعاليات لواء الثقافة ماحص والفحيص ٢٠٢٢ وبالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية ودارة حمزة للفنون والتراث وتحت رعاية مدير مديرية ثقافة البلقاء محمد سلامة الزعبي أحيا الفنان والمطرب الأردني شريف الزواتي حفلا غنائيا في لواء الفحيص مساء يوم الاثنين الماضي على مسرح دارة حمزة للفنون والتراث.

وشهد الحفل الذي قام بتقديمه الشاعر خالد الشرمان حضورا متميزا من المثقفين من أدباء وفنانين و محبي الطرب والغناء ورواد المكان من مدينة الفحيص.

وشكر الشرمان مديرية ثقافة البلقاء ممثلة بمديرها على جهودها الطيبة بتقديم كل التسهيلات لإقامة الحفل وشكر أيضا دارة حمزة ممثلة برئيسها الأستاذ ياسر عكروش لتوفير المكان لإقامة الحفل وقدم الفنان الزواتي عددا من أغانية الخاصة وأغاني من التراث الأردني وأغاني الطرب.

ياسر عكروش رئيس دارة حمزة للفنون والتراث قال، إن هذا الحفل يأتي ضمن مناسبة جميلة ووطنية من شأنها دفع الحركة الثقافية على أوسع نطاق وتحفيز التشاركية بين الهيئات الثقافية ووزارة الثقافة لدعم الفن والأدب بأشكاله ، وأضاف أن دارة حمزة من الهيئات الثقافية التي تقوم على دعم مثل تلك التوأمة بتقديم المكان لمثل تلك المشاريع وكافة انواع الأدب والفنون والثقافة وهي تدعم بالأساس مرضى التوحد من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يمتلكون مهارات إبداعية خلاقة على جميع الأصعدة في المملكة ، وأشاد عكروش بالحفل الغنائي وقدم شكره للقائمين عليه.

وأشرف على صوتيات الحفل شادي سهاونه الملقب باللورد، وفريقه المتخصص في هذا المجال

وقام بتصوير الفيديو للحفل المخرج ظاهر الخزاعلة.