شريف الشرقاوي يؤكد طلاقه من نسرين طافش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصال الفنانة السورية – الفلسطينية نسرين طافش عن زوجها مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي بعد شهرين من ارتباطهما الرسمي.

نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها و تساؤلات حول طلاقهما

لماذا عاودت نسرين طافش حذف صورها مع زوجها؟

البداية كانت مع حذف نسرين الصور التي جمعتها بالشرقاوي من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لاحقا عادت الصور للظهور مرة أخرى، ونفى الشرقاوي وقتها خبر انفصالهما.

مؤخرا، أكد الشرقاوي بنفسه خبر انفصاله عن نسرين طافش، من خلال رده على إحدى المتابعات التي وجهت لها سؤالا قالت فيه: “فين نسرين، اتطلقتوا؟”، ليرد عليها الشرقاوي: “تم الطلاق بسلام وأنا احترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام”.

وحرص الشرقاوي على “تحديد” (pin) السؤال، وكأنه أراد نشر خبر الطلاق بشكل رسمي عبر صفحته في إنستغرام.

من ناحيتها، التزمت الفنانة نسرين طافش الصمت إزاء الفوضى التي أحدثها زوجها السابق أشرف الشرقاوي، ولم تخرج لتأكيد أو نفي تصريحاته.

لكن المتابعون لاحظوا، حذف نسرين لجميع الصور التي جمعتها بزوجها السابق مرة أخرى من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها من مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي في بداية يوليو 2022.

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