شريك التدريب الذكي: سلسلة ساعات Huawei WATCH GT 2 هي الخيار الأمثل للتدريب على مستوى الرياضيين المحترفين

لا شك أن أسلوب الحياة الصحي والنشط يعدّ ضرورة للجميع، ولكن متطلبات الحياة الحديثة تحول دون تحقيق ذلك في كثير من الأحيان. وتعدّ العادات الجيدة أول عنصر رئيسي في تطوير أسلوب حياة أكثر نشاطاً، والحفاظ عليه. وهو بالضبط ما يؤكد على أهمية سلسلة الساعات الجديدة Huawei WATCH GT 2 بقياسي 46 ملم و42 ملم، حيث يعمل الجيل الجديد من الساعات الذكية مدعوماً بمعالج Kirin A1، وهو أول معالج طورته هواوي للأجهزة القابلة للارتداء، ويقدّم ميزات فريدة لتوجيه المستخدمين عبر مجموعة من التمارين مع 15 نمطاً رياضياً يقدم كل منها ملاحظات وتوجيهات تسهم في تحسين الأداء. ويضاف ذلك إلى مراقبة معدل ضربات القلب وعمر البطارية الطويل للغاية، ما يوفر للمستخدمين شريك التدريب الشخصي والذكي الأمثل.

دعونا نلقي نظرة على المزايا التي تجعل Huawei WATCH GT 2 الشريك الأمثل لممارسة التمارين الرياضية.

تجربة متنوعة واحترافية لممارسة التمارين الرياضية

عند تشغيل الوضع الرياضي، يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 التوافق مع 15 رياضة مختلفة، بما في ذلك 8 رياضات في الهواء الطلق تشمل (الجري، والمشي، والتسلق، والتنزه سيراً على الأقدام، والجري على الطرقات، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون)؛ و7 رياضات في الصالات الرياضية تشمل (المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة في الأحواض المغلقة، والتدريب الحر، واستخدام الدراجات الرياضية الثابتة، وجهاز التجذيف).

وتوفر الساعة في هذه الأوضاع الرياضية منظومة مراقبة شاملة تضم حوالي 190 نوعاً من البيانات، حيث تقدم تحليلات موجّهة للبيانات قبل التدريب للرياضات المختلفة، وتحليلاً لسجلات البيانات أثناء التدريب، إلى جانب توفير مشورة اختصاصية بعدها. ويشابه اقتناء هذه الساعة الاستعانة بمدرب رياضي شخصي وذكي لتعزيز سلامة وجودة التدريبات.

• السباحة: تضم الساعة ميزات مفيدة للسباحة في المسابح والمياه المفتوحة. فتعمل على تحديد وضعيات السباحة تلقائياً، وحساب عدد الحركات لقياس مدى كفاءة السبّاح. وبعد ترقيتها إلى الإصدار 3.5، تسهم التقنية المطورة للمستشعر البصري لمعدل ضربات القلبHuawei TruSeen™ في تزويد السباحين المحترفين بالملاحظات بشأن كثافة تدريباتهم.

• الجري: تم تصميم ساعة Huawei WATCH GT 2 لتتوافق مع 13 نوعاً من دورات الجري، بما في ذلك السلسلة التمهيدية من تمارين الجري، وأنماط الجري المخصصة لحرق الدهون، وأنماط الجري لتحسين القدرة على التحمل وسلسلة تمارين القلب. وبالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب، تجري الساعة تقييماً لأسلوب المستخدم في الجري، وتشجع على اتباع سلوكيات تمرين جيدة.

• تسلّق الجبال: يتيح هذا النمط لهواة تسلّق الجبال والجري لمسافات طويلة بيانات احترافية تشمل، الارتفاع والمسافة العمودية وضغط الهواء ومستوى التسلق والمسافة ثلاثية الأبعاد والبوصلة، بالإضافة إلى سجلات الأداء الكاملة.

• ترايثلون: يضم هذا النمط ثلاثة أنواع من التمارين الرياضية، وهي السباحة في المياه المفتوحة، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، والجري في الهواء الطلق. وتسجل الساعة كل شيء بداية من أسلوب السباحة ووصولاً إلى تردد الخطوات ومسافة ركوب الدراجات الهوائية.

إدارة أكثر ذكاء للصحة

تعتمد Huawei WATCH GT 2 على تكنولوجيا رائدة ابتكرتها هواوي في مجال إدارة الصحة، حيث تساعد على مراقبة الحالات الصحية للمستخدمين. وما لم يتم تشغيل الوضع الرياضي فيها، ستقوم الساعة بتنبيه المستخدم عندما يزيد معدل نبضات قلبه عن 100 نبضة بالدقيقة، أو يقل عن 50 نبضة بالدقيقة لمدة تزيد عن 10 دقائق متواصلة.

معالج Kirin A1 من هواوي يدعم عمر بطارية طويل للغاية

اعتمدت هواوي على أول معالج تطوّره للأجهزة القابلة للارتداء في جميع المزايا التي تقدمها الساعة الجديدة بداية بالعمر المديد للبطارية، ووصولاً إلى مراقبة الصحة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتبيّن التقنيات المبتكرة في بطاريات Huawei WATCH GT مدى التزام هواوي بتزويد المستهلكين بميزات رياضية وصحية فعالة ومبتكرة في الأجهزة القابلة للارتداء. وتساعد المراقبة المستمرة والتمارين المدروسة علمياً المستهلكين على إدارة صحتهم بشكل أفضل، وتزودهم بتجربة حياة نشطة وشاملة ومريحة في الوقت الحقيقي. ويمكن لسلسلة ساعات Huawei WATCH GT 2 قياس 46 ملم أن تعمل لمدة تصل حتى أسبوعين، وهي مزودة بتقنية ذكية لمراقبة ضربات القلب وتنبيهات الاتصالات، كما تدعم البطارية الاستخدام الأسبوعي للاتصالات الهاتفية عبر بلوتوث لمدة 30 دقيقة، إلى جانب تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 30 دقيقة، والتمرّن لمدة 90 دقيقة، وتفعيل وضعية النوم المستندة على أسس علمية في الليل. أما بالنسبة لساعات Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم، فيمكنها عند تشغيل الوضع الكلاسيكي العمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي، وقد صممت هذه التطورات التقنية لتشجيع السلوكيات الصحية الجيدة، مع تعزيز راحة المستخدم وأناقته.

ومن الجري على المضمار إلى تحسين وضعية السباحة، تساعد Huawei WATCH GT 2 على بناء سلوكيات تمرين جيدة، والانطلاق في أسلوب حياة أكثر صحة. وتعمل التقنيات المبتكرة في الساعة الذكية على مراقبة معدل ضربات قلب المستخدمين للتأكد من صحتهم. وبفضل هذه المجموعة المتميزة من المزايا، يمكن للمستخدمين قياس مستوى تقدمهم، وتحديد المجالات التي ينبغي التركيز عليها لتحسين أدائهم.

سلسلة ساعات Huawei WATCH GT 2 هي الشريك الذكي والأمثل للتدريب.. فإذا رغبتم في الارتقاء بأسلوب حياتكم وتعزيز صحتكم، لا تترددوا اليوم باقتناء الساعة قياس 46 ملم بإصداريها: الكلاسيكي ذي السوار الجلدي، والذي يبلغ سعره 169 ديناراً؛ والرياضي ذي السوار المطاطي، والذي يبلغ سعره 148 ديناراً فقط. أما الساعة قياس 42 ملم ستكون متاحة في السوق الأردني يوم الإثنين الموافق 16 كانون الأول الجاري بسوار مطاطي باللونين الأسود أو الأخضر وبعدد محدود لا يتجاوز 200 ساعة وبسعر 129 ديناراً.. كل ما عليكم فعله لاقتناء هذه الساعة الرائعة، زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، واحظوا بفرصة تغيير حياتكم للأفضل.