شريك التدريب الذكي: سلسلة ساعات “Huawei WATCH GT 2”

عمان- لا شك أن أسلوب الحياة الصحي والنشط يعد ضرورة للجميع، ولكن متطلبات الحياة الحديثة تحول دون تحقيق ذلك في كثير من الأحيان.

وتعد العادات الجيدة أول عنصر رئيسي في تطوير أسلوب حياة أكثر نشاطاً، والحفاظ عليه. وهو بالضبط ما يؤكد أهمية سلسلة الساعات الجديدة “Huawei WATCH GT 2” بقياسي 46 ملم و42 ملم؛ حيث يعمل الجيل الجديد من الساعات الذكية مدعوماً بمعالج Kirin A1، وهو أول معالج طورته هواوي للأجهزة القابلة للارتداء، ويقدم ميزات فريدة لتوجيه المستخدمين عبر مجموعة من التمارين مع 15 نمطاً رياضياً يقدم كل منها ملاحظات وتوجيهات تسهم في تحسين الأداء. ويضاف ذلك إلى مراقبة معدل ضربات القلب وعمر البطارية الطويل للغاية، ما يوفر للمستخدمين شريك التدريب الشخصي والذكي الأمثل.

وعند تشغيل الوضع الرياضي، يمكن لساعة “Huawei WATCH GT 2” التوافق مع 15 رياضة مختلفة، بما في ذلك 8 رياضات في الهواء الطلق تشمل (الجري، والمشي، والتسلق، والتنزه سيراً على الأقدام، والجري على الطرقات، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون)؛ و7 رياضات في الصالات الرياضية تشمل (المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة في الأحواض المغلقة، والتدريب الحر، واستخدام الدراجات الرياضية الثابتة، وجهاز التجديف). وتوفر الساعة في هذه الأوضاع الرياضية منظومة مراقبة شاملة تضم حوالي 190 نوعاً من البيانات؛ حيث تقدم تحليلات موجهة للبيانات قبل التدريب للرياضات المختلفة، وتحليلاً لسجلات البيانات أثناء التدريب، إلى جانب توفير مشورة اختصاصية بعدها. ويشابه اقتناء هذه الساعة الاستعانة بمدرب رياضي شخصي وذكي لتعزيز سلامة وجودة التدريبات.