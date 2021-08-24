شريم: تمكين المرأة الأردنية سياسيا يحتاج لمزيد من الدعم

عمان-الغد – قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات، النائب ميادة شريم، إن المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية لتمكينها، ومن خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة مشاركة المرأة في صياغة وصناعة القرارات في كل المجالات.

حديث شريم جاء خلال لقاء تشاركي عُقد، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان هيفاء النجار وأعضاء اللجنة، تم فيه مناقشة القضايا الهامة المشتركة التي من شأنها تذليل كل التحديات التي تواجه المرأة الأردنية.

وأضافت شريم أن تمكين المرأة وإبراز دورها في المجال السياسي بشكل عام، يحتاج إلى مزيد من الدعم والوعي المجتمعي بأهمية مشاركتها في صنع القرار وتحقيق التنمية، وإيمانًا بدورها الكبير في المجتمع.

وتابعت أنه في ظل التطورات، التي يشهدها الإقليم والعالم، بات من الضرورة بمكان النظر إلى القوانين والتشريعات الناظمة إلى عمل المرأة، وتفعيل دورها مثل حق الانتخاب والترشح، مشيرة إلى أن المرأة سارت بخطوات واسعة لتحقيق ما وصلت اليه الآن، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك تحديات تواجه عملها.

من جهتهن، أكدن النواب: إسلام الطباشات وآمال الشقران وزينب البدول وريما العموش ومروة الصعوب وعبير الجبور ودينا البشير وروعة الغرابلي وهادية السرحان، أهمية دور المرأة الأردنية ومشاركتها في العمل السياسي، فضلًا عن ضرورة أن يكون لها تمثيل أكبر في المجالس المنتخبة.

بدورها، قالت النجار إن المرأة استطاعت أن تفرض نفسها في مجالات عديدة رغم الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة، مؤكدة أن المرأة الأردنية لاقت اهتمامًا ملكيًا كبيرًا للعمل على تمكينها ودعمها ومساندتها في مختلف مناحي الحياة.

وأشرن أعضاء لجنة المرأة في الاعيان: نايفة الزبن ورابحة الدباس ومحاسن الجاغوب وغادة بشوتي، إلى أهمية تشكيل شراكة حقيقية بين مختلف لجان المجلس ونظيراتها في مجلس النواب لإحداث التغيير المنشود في مجال تعديل التشريعات المُتعلقة بالمرأة، موضحات أن هناك الكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تمكين المرأة الأردنية.