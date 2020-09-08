شطب رسوم رخص المهن والمكاتب المهنية للمتضررين من مشروع الباص السريع

عمان- الغد– قرر مجلس أمانة عمان إعفاء أصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية المتضررة من مشروع الباص سريع التردد من كافة الرسوم المدرجة على رخصة المهن والمكاتب المهنية لصالح الأمانة عن السنة الحالية 2020 والسنة الماضية ٢٠١٩ شريطة تسديد كافة الرسوم المترتبة عن السنوات السابقة على رخصة المهن.

ووفقاً للقرار الذي سيتم رفعه الى دولة رئيس الوزراء ليقترن بالموافقة سيتم إعادة الرسوم لأصحاب المحلات المتأثرة التي تم ترخيصها لعام 2020 و2019.

جاء ذلك في جلسته التي عقدت عن بُعد، اليوم الثلاثاء ، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه٠

كما وافق المجلس على تعديل المادة ( 9 ) من نظام وسائل الدعاية والإعلان داخل مدينة عمان بتخفيض بعض الرسوم على اللوحات الإستثمارية بنسبة تصل من 30 ــ 50 بالمئة بالإضافة إلى تعديل آلية إحتساب الرسوم لإصدار رخص اللوحات الإعلانية لأول مرة بإحتساب رسوم بنسبة 100 بالمئة من الرسوم الواردة في المادة 9 في حال كان الترخيص خلال النصف الأول من السنة و50 بالمئة من الرسوم في حال صدر الترخيص في النصف الثاني من السنة ، وتعديل آلية احتساب الغرامات المترتبة على رخص اللوحات الإعلانية نتيجة تأخير التجديد لتصبح متدرجة على فترات ضمن العام بعد انتهاء المهلة المسموحة بالتجديد في 31/3/2020 .

كما وافق المجلس على استيفاء رسوم لافتة موقع بناء لمرة واحدة فقط

وقرر المجلس اضافة ممارسة عدد من المهن داخل المنزل استجابة لطلب عدد من الوزارات والمؤسسات وهي مهن ممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر الكترونياً، وبيوت الضيافة والحضانات المنزلية، علما ان رخص المهن داخل المنزل معفاة من الرسوم لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك تحفيزاً ودعماً للاقتصاد المنزلي.

ووافق المجلس على توقيع الأمانة إتفاقيات مع الجهات الرسمية الشريكة بخصوص الربط البيني وتبادل المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الأمانة ومنها ( اصدار رخص المهن واصدار التراخيص الانشائية واذونات الاشغال وغيرها من الخدمات).

ووافق على إستمرار الأمانة في عضوية منظمة العواصم والمدن الإسلامية وصندوق تعاون العواصم والمدن الاسلامية.

وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على إصدار الامر التغييري رقم ( 1 ) للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد / الجامعة الاردنية صويلح ـــ ياجوز ، كما وافق على إصدار الأمر التغييري رقم ( 2 ) للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية للباص سريع التردد / ساحة النوافير واشارة عمر مطر.

ووافق المجلس على شراء حصص شركة توليد الكهرباء المركزية بالكامل بنسبة 50 بالمئة في شركة الغاز الحيوي لتصبح مملوكة بالكامل لصالح امانة عمان.