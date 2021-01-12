شطب عبارة شحادين من كلمة النائب الفايز

جهاد المنسي

عمان- قرر رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات شطب كلمة ( شحادين) التي وردت في كلمة النائب محمد الفايز، حيث قال الفايز ( أصبحنا نعيش على المعونات الخارجية كشحادين) خيث عرض الفايز في نهاية كلمته فيديو لمواطنين امام حاويات قمامة.

رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات عقب بالقول كل اردني يعتز باردنيته وهذا البلد كبير وكان الحضن الدافئ والام الرؤوم لمل من طلب الحماية وقام بدوره نيابة عن الامة العربية والإسلامية نيابة عن المجتمع الدولي، وما يقدم للاردن هو بسبب ما يقوم به من استقبال اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي .