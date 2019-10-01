شطب 1745 مخالفة من كاميرا رقم 1006 (إشارة خلدا)

عمان- الغد- وافق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته اليوم برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على شطب المخالفات المستخرجة من الكاميرا رقم 1006 ( إشارة خلدا ) البالغ عددها 1745 مخالفة مع إعادة المبالغ المدفوعة عن المخالفات المسددة وعددها 142 مخالفة .

ويأتي القرار بناءً على الرأي القانوني الصادر من مديرية الشؤون القانونية لوجود خطأ في تحديد سرعة الشارع حيث تم تنزيلها إلى 60 من قبل الشركة المشغلة للنظام بعد إجراء صيانة بتاريخ 18 حزيران الماضي علما أن السرعة الفعلية المقررة هي 70 .

وأعرب أعضاء المجلس خلال الجلسة عن تقديرهم للجهود وضخامة العمل في مشاريع البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد والتحسينات المرورية المصاحبة له ، وهو ما يعطي إشارات واضحة أن تعزيز منظومة النقل العام داخل المدينة والحد من الازدحامات المرورية هي من اولويات الخطط التنفيذية لأمانة عمان.

كما وافق المجلس على تجديد مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة عمان وتعديل البند الرابع منها ليصبح عدد الرخص المهنية للشركات / المؤسسات المسجلة باسم الشباب الرياديين 30 رخصة بدل من 10 رخص

وبموجب الاتفاقية سيجري تأهيل عدد من الشباب الريادين من قبل مشروع ” دارة الريادة ” في إحدى قاعات مبنى غرفة تجارة عمان بحيث تقتصر هذه المهن على الغايات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى حين إنتهاء فترة التدريب والتأهيل حيث يتم سنويا تخريج 10 رياديين .

وصادق مجلس أمانة عمان على تجديد الاشتراك السنوي لأمانة عمان في عضوية الاتحاد العالمي للمواصلات (UITP) ، والمساهمة في دعم جائزة سمو الامير الحسن بن طلال للتميز العلمي .

كما أقر المجلس توصيات اللجنة المتعلقة بالمكافأة الخاصة بقطاع المناطق والبيئة مع الاخذ بالاعتبار مراعاة الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس وما تم الاستماع اليه خلال الجلسة .