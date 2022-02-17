“شعرية القص في تجربة جعفر العقيلي” دراسة تقدمها ميادة الصعيدي

عزيزة علي

عمان- بدعم من وزارة الثقافة، صدر عن دار الآن ناشرون وموزعون دراسة بعنوان “شعرية القص في تجربة جعفر العقيلي القصصية”، للناقدة ميادة أنور الصعيدي، في خمس مجموعات قصصية هي: “ضيوف ثقال الظل” (2002)، “ربيع في عمان” (2011)، “تصفية حساب” (2014)، “كمستير” (2015)، و”مسافة كافية” (2018)، حيث قدمت قراءات متعمقة فيهن.

تحت عنوان “جماليات القصة القصيرة عند جعفر العقيلي رؤى وإيقاعات”، ترى الصعيدي أن الطاقة المشعة في لغة أي عمل أدبي هي ما تجذب إحساس الباحث بشاعريتها، فيحاول التقاط نبضها المتلاحق، بغية معرفة حقولها الدلالية المفعمة بالإثارة، إذ تستثير وجدانه وتأسر فكره؛ ففي امتلاك الأديب لناصية اللغة، يمكن صنع مفارقة مدهشة من تقنياتها، ويشكل بنية خصبة من الانفعالات المرتبطة بها، آخذا في اعتبارته جمهورا ذكيا متواصلا، يلتقط رؤيته، فتجتهد بكل ما أوتي من إمكانات تأويل ما بين يديه.

وترى المؤلفة أن الفردة في الصياغة اللغوية التي شكلتها أفكار العقيلي تلتف بغلالة رقيقة من الشعرية، عن طريق تخصيص أدوات عالية الجودة، لا يملكها إلا خيال متمرس بفن الاعتلاء ثم الانطلاق، فقد ترعرعت شعرية قصصه في قمم الجدل وسحب المخيلة، مع الحرص على شد وثاق حواس متلقيه، بحيث يكون مرنا بين الفينة والفينة، فلا تكلف عقيم، ولا شطط مبهم، فقد حلق في فضاء روحه العابثة، ولعل جرأته في التخلي قاصدا التدلل هي ما جعل متلقيه مأسورا، مشدوها، لا يقول على الفكاك، محاولا إعمال ملكة تخيلاته، تائها بين الشك واليقين في تأويلاته، خصوصا حين يعمد إلى لعبة الفك والتركيب بعد قراءة القصص وهضمها.

الكتاب جاء في ثلاثة مباحث، يضم كل منها عددا من الأقسام، ففي المبحث الأول ناقشت الناقدة مفهوم الشعرية ودواعي اختيارها لدراسة مجموعات العقيلي، والشخصية في قصص العقيلي، والعلاقة بين القاص والشخصيات فيها، مشيرة إلى أن الكاتب آثر الأسماء والصفات على الأفعال في عناوين قصصه؛ ما يشير إلى أنه “يرغب في إضفاء صفة الثبات على أبطال قصصه، من خلال تمسكه بالمبادئ والأفكار التي نشأ عليها، إضافة إلى تجميده لأي فكرة طارئة تخالف تلك المبادئ”.

وبحسب الناقدة، بدا بطل كل قصة كأنه لاعب يحرك دمى العرائس كيف شاء، كما أن قلة تواتر الأفعال بالنسبة لورود الأسماء في قصص العقيلي تشير إلى “عدم تقبل بطل أي قصة لأفكار العصر المشوشة، ورغبته الملحة في العزلة”، مشيرا الى أن “تيار الوعي” يغلب على قصص العقيلي؛ لذا يحدث تطابق بين القاص وأبطال قصصه، وكثيراً ما يلتبس الأمر على القارئ، خصوصاً عندما يلجأ القاص إلى استخدام ضمير المتكلم، كأنه يعيش التجربة وتدور الأحداث حوله.

وتقول الناقدة إن راوي الأحداث في عدد من القصص يمكن عده المؤلف نفسه، ذلك لأنه “الصوت الوحيد الذي انصهرت فيه أصوات الشخصيات القصصية التي لم نتعرف إلى منطوقها إلا من خلال هذا الصوت”، لافتا إلى أن قصص العقيلي تكشف عن السمات الرئيسة لبطله، فهو “لا يؤمن بتعدد الوجوه، ويمقت الفوضى”، كما أنه “كثير الشك، متقلب المزاج، يمتلك رغبات متأرجحة، شديد التأمل”.

بينما يناقش المبحث الثاني، ماهية البناء الزمني وشاعريته في قصص العقيلي، والتصوير الفني للأحداث، وكسر أفق التوقع وشعرية الرمز في قصص العقيلي. ورأت أن للزمن في قص العقيلي خصوصية تضع خطوطا عريضة من أجل وعي القارئ لأبعاد العلاقات الحياتية، التي تجمع الذات بالآخر، وربط ذلك بالمغزى البعيد للأحداث المعاصرة. من هنا “أسهم البعد الزماني في إغناء الفن القصصي، وجعله من أكثر الفنون قرباً للذات، لفهم الكيفية التي يمكن من خلالها اجتياز العقبات، ومواجهة الحرب الداخلية “النفسية”، وحرب المكان “سطوة الآخر”.

وتشير الصعيدي إلى أن زمن القص عند العقيلي يبدو مخاتلاً، “يتميز بالمفارقة التي تقلب الموازين، وتنقل الواقع المعاش بطريقة متمايزة تهدف إلى تجاوز الآلام، وبث النور وسط الظلام”، وأوضحت أن توظيف الزمن أدى إلى تفعيل البنية الدرامية، ثم تكثيف شعرية القص، من خلال اعتماد تقنيات عدة في إيهام المتلقي مثل: القفز بالأحداث، والحذف، والوقف والتلخيص.

وترى الصعيدي أن التصوير الفني للأحداث في قصص العقيلي يشير إلى إطلالة أشبه بـ”الظل الفكري” للقاص، وإلى نوع من التناقض الشعوري لبطل قصصه، ويتجلى ذلك في رسم الكاتب لشخصيات متناقضة مع الأحداث التي تتفاعل معها، إذ تبدي أفعالاً خلاف ما يتوقعه القارئ منها، ما يوحي بـ”وعي الكاتب لأحداث الحياة عامة، وتملكه لأدواته السردية التي أسهمت في إخراج تجربة قصصية جمالية بنيت على المفارقة، وتحدي المخزون الفكري للمتلقي”.

وأكدت الصعيدي أن العقيلي سعى إلى إدماج أفق معايير المتلقي (الثقافية، والاجتماعية، والدينية، والسياسية، والتاريخية) بأفق نصه القصصي، بغية إمتاع المتلقي في تحقيق بعض التوقعات له في سياق الأحداث، والالتحام -بشكل عفوي- بفائض التجربة التي يحملها النص القصصي، مبينة أن العقيلي وظف المرأة في قصصه، وخلق لها رموزاً حملتها دلالات متنوعة، فقد عكس من خلالها صورة “الأنا” والمنشق عنها “الأنا الأخرى”، فأضحى المنشق رقيباً على الأصل، مشيرة إلى أن التصوير لا يتوقف في القصص على الترميز، بل قد تتوالى استعارات تكثف من إيحاءات السرد، وتترك استفاضة التأويل للمتلقي. من هنا كانت وظيفة الصورة هي التكثيف؛ والشعرية “لغة تكثيفية تقدم صوراً وارفة بالمفاجآت، فتسبغ على المتلقي ظلالاً مدهشة، تثير حواسه وتنبه ذاته للاكتشاف”.

تواصل للناقدة حديثها، فتقول وظف العقيلي في قصصه الرمز، والانزياح، والغموض، تاركاً تأثيراً جمالياً في القارئ، إضافة إلى توظيفه أشكالاً من البيان من مثل الاستعارة، والتشبيه، والكناية، والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، وغيرها من الأشكال التي أضفت على سرده سمة الشعرية.

وتناولت الصعيدي في المبحث الثالث شعرية اللغة في قصص العقيلي، وتوظيف الثنائيات الضدية، وعوامل التشويق، وشعرية الحوار الدرامي، مبينة أن العقيلي اعتمد في قصصه على الفصحى والتعبير المثير في رسم اللوحات الاجتماعية، وأنه “قد يورد العامية في مواطن لا مجال لاستخدام الفصحى فيها”، وجاءت قصص العقيلي، بحسب الصعيدي، لوحات ذات قدرة تصويرية متلاحمة المضامين قوية الدلالة، معبرة عن اللحظة المعاصرة وتناقضاتها، فـ”هو حينما يتطلع دائماً إلى العزلة، فإنه بذلك يحب حياة البساطة والقرية وحيوية العلاقات الاجتماعية وعفويتها، ويبغض ذلك التباعد الاجتماعي بين الناس في الوقت المعاصر وانحسار العلاقات الاجتماعية إلى المصالح والمجاملات والانتهازية”.

وتقول الصعيدي إن القاص استطاع الخروج من دلالة التركيب من الحرفية إلى دلالات أوسع وأعمق، حتى غدت اللفظة الواحدة حزمة من المعاني، وهذا ما أكسب نصوصه شاعرية خاصة؛ تترك تأثيراً جمالياً في نفوس متلقيه، وتدعوهم للمشاركة في فهم ما وراء المعنى، وحول توظيف الثنائيات الضدية، مشيرة إلى أنها عكست وعي القاص بتقلبات العصر، وموقفه من الحياة والكون، وقدرته على التأثير والإقناع، وذلك لاستدعائه جودة القريحة والحذق في قدرته على أن يؤلف بين الألفاظ أو التراكيب المتنافرة والمتباينة في سياق واحد، ويعقد بينها معاقد نسب، إضافة إلى قدرته على تكثيف عنصر المفاجأة من خلال خلخلة بنية التوقعات المتشكلة عبر مدار محدد في ذهن المتلقي.

وترى الناقدة أن أهم عوامل التشويق في قصص العقيلي هي طريقة استهلال القصص؛ التي “تؤدي إلى إغواء القارئ لمتابعة القصة حتى النهاية؛ بحثاً عن الحقيقة”، وأوضحت أن القاص كثيراً ما يستهل قصصه بأسلوب غامض يجذب الانتباه، وهو “غموض لذيذ وليس إبهاماً مجحفاً”، لأن القاص سرعان ما يكشف عن خبايا الأمور في ثنايا القصة، أو يرشد القارئ إلى حيث مربط الحدث؛ ليتلذذ باكتشاف الحقيقة بنفسه.

وعن شعرية الحوار الدرامي في القصص العقيلي، تشير الناقدة إلى أن العقيلي لجأ إلى تغذية نصه السردي بمجموعة من التقنيات الدرامية، لتتبلور في بنية شعرية قصصية، عمادها الحوار الدرامي الذي يرمز لأفكار البطل وعواطفه غالباً. وأضافت أن الحوار الدرامي اعتمد على المناجاة الداخلية “المونولوج”، بالدرجة الأولى، ليكشف عن مزاج الشخصية النَفسي، وطبيعة تفكيرها.

يذكر أن ميادة أنور الصعيدي باحثة متخصصة بالدراسات النقدية المعاصرة، ومهتمة بالأدب العربي: شعره، ونثره، حصلت على درجة الماجستير في الأدب والنقد بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القدس المفتوحة/ غزة، وتدرس الدكتوراه في الأدب والنقد في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بدولة السودان. وهي محكمة في مجلة “التحبير للدراسات اللغوية والأدبية والنقدية” التابعة لجامعة حسيبة بن بو علي الشلف في الجزائر، ومجلة “مقامات للدراسات اللسانية والأدبية والنقدية” التي تصدر عن معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي لأفلو/ الجزائر. صدرت دراستها في الماجستير: “الشعر النسوي الفلسطيني المعاصر.. اتجاهاته الموضوعية والفنية” في كتاب (2021).