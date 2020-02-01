شغب في إربد بعد انتحار شخص صادرت البلدية بسطته (صور)

أحمد التميمي

إربد- اندلعت أعمال شغب بمنطقة الحي الشمالي في محافظة إربد، اليوم السبت، بعد إقدام صاحب بسطة على الانتحار شنقا إثر مصادرة البلدية بسطته.

وأغلق محتجون شارع القدس بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة بعد قيام عشريني بالانتحار شنقا على خلفية ادعائهم قيام بلدية اربد بمصادرة بسطته.

وأشاروا إلى أن البلدية أقدمت أكثر من مرة على مصادرة بسطته، التي تعد مصدر دخله الوحيد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مصادرة البسطه وإحالتهم للقضاء.

بدوره، نفى مفتش عام البلدية، مؤيد دحادحة، قيام البلدية بمصادرة بسطته هذه الأيام، مشيرا إلى أن آخر مصادرة للبسطة كانت قبل شهر، وتم إرجاعها له في اليوم التالي.

وأشار إلى أن الاجهزة الأمنية تطوق البلدية كإجراء احترازي وانه تم وضع محافظ اربد ومدير الشرطة بصورة بالحادثة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.