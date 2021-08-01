شغب في نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة

عمان-الغد- شهدت مباراة نهائي كأس الأردن للكرة الطائرة المقامة مساء الأحد، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حالة من الفوضى والشغب، بسبب تراشق جمهوري الوحدات وعيرا بعبوات المياه.

واضطر حكام المباراة لإيقاف اللقاء في نهاية الشوط الاول من مباراة الوحدات وعيرا، بسبب حالة الشغب التي بدأت بتبادل الشتائم بين الجمهورين، قبل أن تتطور إلى تبادل رمي عبوات المياه، ومن ثم محاولة تكسير مقاعد الصالة الرياضية.

وشهدت المباراة تدخلا لقوات الدرك التي تتواجد حاليا في الملعب بانتظار حسم الأمور سواء باستئناف المباراة او تأجيلها.