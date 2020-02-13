شغب واعتقالات عقب نهاية مواجهة الجيش الملكي والرجاء – فيديو

مدن – أصيب العشرات واعتقلت الشرطة الكثير من المشجعين بعد أعمال شغب اندلعت عقب نهاية مباراة قمة في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بين الجيش الملكي وضيفه الرجاء البيضاوي أمس الأربعاء، وانتهت بفوز صاحب الضيافة بهدف نظيف سجله المهاجم العاجي جوزيف جنادو.

وأصيب مصور صحفي في الرأس بسبب إلقاء ألعاب نارية خلال المباراة التي حضرها أكثر من 25 ألف متفرج، قبل أن تندلع اشتباكات بين أنصار الفريقين في محيط ملعب “مولاي عبد الله” بالرباط عقب المباراة، وتدخلت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة لفض الاشتباكات.

أحداث الشغب بالرباط عقب نهاية لقاء في كرة القدم بين الجيش الملكي و الرجاء البيضاوب pic.twitter.com/9uzAghXGff — طنجة اليوم (@h10TbHsMcfYbmJN) February 12, 2020

وأصيب الكثير من أنصار الفريقين بجروح ورضوض، وتم نقل العشرات من المصابين إلى المستشفى الرئيسي، في ما ذكرت تقارير أن الشرطة اعتقلت العشرات بتهمة إثارة الشغب.

وبهذا الفوز الثالث على التوالي والرابع في آخر خمس مباريات، يصعد الجيش الملكي إلى المركز الخامس رافعا رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة، في ما تجرع الرجاء البيضاوي الهزيمة الثالثة هذا الموسم ليبقى في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

احداث بورسعيد تعاد من جديد و لكن ع الاراضي المغربيه #الرجاء_المغربي #الجيش_الملكي pic.twitter.com/BcDbyIMUU0 — mohamed ezzat (@mohamed_ezzat02) February 13, 2020