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شفاء أكبر معمرة بولندية من فيروس كورونا

منذ 32 دقيقة
شفاء أكبر معمرة بولندية من فيروس كورونا -وكالات

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عمان – شفيت معمرة بولندية تبلغ من العمر 103 سنوات من فيروس كورونا، وغادرت مستشفى الامراض المعدية جنوب بولندا وهي بصحة جيدة.
ونقلت وكالة “باب” البولندية اليوم الثلاثاء، عن رئيس قسم الاعصاب في المستشفى، ميشال غلونيك قوله،إن المعمرة أدخلت للمستشفى في 20 نيسان الماضي في حالة مرضية، لكنها بعد أيام باتت تعاني من قصور في التنفس.
وأضاف غلونيك، انه وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للمعمرة تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا، لكن إصابتها كانت طفيفة. ولا تعتبر المعمرة لبولندية عميدة الناجين من فيروس كورونا في أوروبا، حيث تحمل معمرة اسبانية تبلغ من العمر 113عاما الرقم القياسي في هذا المجال بعد شفائها في12 ايار الحالي. –(بترا)

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