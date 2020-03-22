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شفاء حالة مصابة بكورونا في إربد

منذ دقيقتين

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احمد التميمي
اربد – قالت مصادر في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي إن احد المصابين بفيروس كورونا الموجود في قسم العزل الصحي في المستشفى يتماثل للشفاء من الاصابة واثبتت الفحوصات الاولية المخبرية خلوه من الاصابة.
واشارت المصادر الى انه سيتم إعادة الفحص للمريض بعد ايام قبل اخراجة من المستشفى.
ولفتت المصادر الى وجود 17 حالة مصابة بالفيروس داخل غرفة العزل في المستشفى وحالتهم الصحية جيدة، اضافة الى وجود حالات في غرفة الحجر الصحي بانتظار النتائج، مؤكدا ان عدد الحالات التي تراجع المستشفى انخفضت بشكل كبير مقارنة بالايام الماضية.
واكدت انه تم تجهيز ١٠٠ سرير في المستشفى لغايات العزل والحجر الصحي.

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