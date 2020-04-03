شفاء 3 حالات من فيروس كورونا بمستشفى الملك المؤسس

الرمثا – قال نائب مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور باسل عبيدات، إنه تم شفاء 3 حالات في المستشفى من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن الحالات تماثلت للشفاء خرجت من المستشفى الى بيوتها وحالتها العامة ممتازة، مشيرا الى ان الحالات التي شفيت هي لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات ورجل وسيدة كانت اجرت عملية قيصرية لها قبل 8 ايام في المستشفى وتم فصل طفلتها عنها لأجراء الفحوص المخبرية والتي جاءت نتيجتها سلبية، حيث خرجت السيدة التي شفيت مع طفلتها من المستشفى. واشار عبيدات الى انه تم عمل فحصين متتاليين الفارق بينهما 3 ايام للحالات التي تماثلت للشفاء وبينت نتائجهما المخبرية خلوها من فيروس كورونا، مؤكدا انه وبحسب تعليمات الأطباء في المستشفى فستراجع تلك الحالات المستشفى بعد أسبوعين .(بترا)