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شفاء 3 مصابين كورونا بمستشفى الملك المؤسس

منذ ثانيتين

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الرمثا – أكد نائب مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور باسل عبيدات شفاء 3 حالات جديدة في المستشفى من فيروس كورونا.
وقال الدكتور عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الجمعة، أن الحالات خرجت من المستشفى إلى بيوتها وحالتها العامة ممتازة، مشيرا الى أن الحالات التي شفيت هي، لرجلين وسيدة في العقد الرابع من العمر. واشار الى إنه تم عمل فحصين متتاليين الفارق بينهما 3 أيام للحالات التي شفيت، وبينت الفحوصات المخبرية خلوها من فيروس كورونا، وانهم سيراجعون المستشفى بعد أسبوعين بحسب تعليمات الأطباء في المستشفى.
وبحسب عبيدات فإنه لم تسجل اليوم الجمعة ولغاية الان أي إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما بقي في المستشفى 44 مصابا حالتهم العامة ممتازة.

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