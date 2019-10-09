شفاينشتايجر.. نجم جديد يودع الدوري الاميركي دون بصمة كبيرة

شيكاغو (الولايات المتحدة) – أعلن الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط شيكاغو فاير الأميركي، إسدال الستار على مسيرته في الملاعب عن عمر 35 عاما.

وأعلن لاعب بايرن ميونيخ الألماني سابقا عن القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكر الأندية السابقة التي لعب لها، بالإضافة إلى زوجته ولاعبة التنس السابقة آنا إيفانوفيتش، على كل الدعم الذي وجده منهم.

وأبرز شفاينشتايجر في بيانه: “أشعر بالحنين للملاعب بعد هذا القرار، ولكني أيضا متحمس للتحديات المستقبلية القادمة، سأظل وفيا لكرة القدم، شكرا جزيلا للوقت الذي قضيناه سويا، سيظل هناك دائما مكان لك في قلبي”.

👕 663 games

🇩🇪 121 caps

⚽️ 104 goals

🏆 8 #Bundesliga

🏆 1 #ChampionsLeague

🏆 1 FA Cup

🏆 2014 #WorldCup 🙌 Bastian #Schweinsteiger has announced his retirement. pic.twitter.com/aVOJX3FUXU — Tempobet (@Tempobet) October 9, 2019

وكانت الفترة الأبرز في مسيرة صاحب الـ35 عاما مع الفريق البافاري ومنتخب ألمانيا، كما أنه لعب عامين بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة من العام 2015 وحتى العام 2017.

وحصد شفاينشتايجر 8 ألقاب في “البوندسليغا”، و7 في كأس ألمانيا، فضلا عن لقب دوري الأبطال في العام 2013 بقميص الفريق البافاري، وعلى صعيد “المانشافت” توج “باستي” بطلا للعالم في العام 2014 على الأراضي البرازيلية على حساب الأرجنتين، بينما خاض 121 مباراة دولية بقميص “الماكينات”، وسجل 24 هدفا.

وكان مدرب المنتخب الألماني، يواخيم لوف، قد وصف لاعب الوسط المخضرم بـ”أحد أفضل اللاعبين الألمان عبر التاريخ”، كما أثنى كارل هاينز رومينيجه، رئيس نادي بايرن ميونيخ، في بيانه على المسيرة الرائعة لشفاينشتايجر على المستويين الشخصي والاحترافي، وقال إن باب الفريق البافاري سيظل مفتوحا أمامه.

Bastian Schweinsteiger 🇩🇪 colocou ontem um ponto final na sua carreira. Para ti qual foi o melhor momento da sua carreira? Perfil de "Schweini": https://t.co/Wp4q7AcD1d pic.twitter.com/BPf0rbopWg — Transfermarkt.pt (@TMpt_news) October 9, 2019

وقرر اللاعب الألماني حط الرحال إلى الولايات المتحدة في العام 2017 بعد نهاية مسيرته مع “الشياطين الحمر”، حيث قرر الانضمام لصفوف شيكاغو فاير، وقاد شفاينشتايجر الفريق في أول مواسمه للتأهل إلى مرحلة التصفيات (بلاي اوف) للمرة الأولى بعد 5 سنوات، ولكنه فشل في تحقيق نفس الأمر في الموسمين الأخيرين.

وبقميص الفريق الأميركي شارك في 85 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 15، وكان آخر ظهور له يوم الأحد الماضي عندما قاد الفريق لاكتساح أولارندو سيتي بنتيجة (5-2). (إفي)