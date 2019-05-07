شفا بدران: ليلة من التوتر والشغب بعد مقتل شخصين وجهود لاحتواء الأزمة

عمان- الغد– سادت حالة من التوتر وأعمال الشغب منطقة شفا بدران شمالي العاصمة عمان منذ الليلة الماضية وحتى ساعات فجر الثلاثاء، على خلفية وفاة شخصين.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أحرق غاضبون على مقتل أحد أقاربهم أحد المنازل ما أدى إلى وفاة شاب كان بداخله اختناقا بالدخان المتصاعد، كما سمع دوي إطلاق رصاص طوال الليل.

وكان شخص تعرض قبل ساعات إفطار أول أيام رمضان إلى إطلاق نار في المنطقة إثر مشاجرة ما أدى إلى مقتله.

هذا وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.

بالتزامن مع ذلك عززت قوات الأمن والدرك من تواجد أفرادها في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، في وقت تقاد فيه جهود لاحتواء الأزمة