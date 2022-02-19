شفط مياه داهمت منازل في الكرك

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت السبت مع العديد من حالات شفط المياه داخل منازل داهمتها مياه الأمطار في عدد من مناطق محافظة الكرك.

وفي بيان، مساء السبت، أضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإنقاذ عملت على شفط المياه باستخدام مواتير الشفط الخاصة بمثل هذه الحواد،ث، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أية إصابات بالأرواح.