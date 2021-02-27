شفيع والعمايرة في استفتاء التشكيلة المثالية في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي لحراس المرمى

كوالالمبور – الغد – شهدت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على امتداد تاريخها العديد من المحطات المثيرة وبروز الكثير من اللاعبين المميزين، وذلك منذ انطلاقها عام 2004.

ونجحت أندية من ثمان دول مختلفة في الفوز بلقب البطولة، حيث شهدت كل نسخة تألق العديد من اللاعبين الذين فرضوا حضورهم بقوة.

ويقوم الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق سلسلة جديدة، يتم فيها تسليط الضوء على أبرز النجوم في تاريخ البطولة، ويمكن من خلالها للجماهير المشاركة في اختيار التشكيلة المثالية فيها.

وتبدأ هذه السلسلة من خلال حراس المرمى، حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت لحارس المرمى الذي يعتقدون أنه كان الأفضل على الإطلاق في تاريخ البطولة.

ويستمر التصويت لغاية يوم الخميس 4 آذار/مارس عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8).

مهدي خليل – لبنان : 2013 – 2019

الأندية: الصفاء والعهد

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019، جائزة أفضل لاعب (2019)

سجل حارس المرمى اللبناني مهدي خليل حضوره الأول في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2013 مع نادي الصفاء، قبل أن ينجح بعد ست سنوات في الفوز بلقب البطولة.

حارس مرمى منتخب لبنان المولود في سيراليون نجح في قيادة نادي العهد للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحصل في هذه النسخة على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لؤي العمايرة – الأردن : 2005 -2013

الأندية: الفيصلي

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2005 و2006)، الوصافة (2007)

كان حارس المرمى الأردني لؤي العمايرة أول حارس مرمى ينجح في الفوز بلقب البطولة مرتين على التوالي وذلك عامي 2005 و2006 مع النادي الفيصلي، وقد حافظ على نظافة شباكه في مباراتي ذهاب الدور النهائي في هاتين النسختين.

كما ساهم العمايرة في بلوغ الفيصلي المباراة النهائية عام 2007 عندما خسر أمام مواطنه شباب الأردن.

نواف الخالدي – الكويت: 2015 -2010

الأندية: القادسية

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2014)، الوصافة (2010 و2013)

كان نواف الخالدي الحارس الأساسي في صفوف نادي القادسية خلال الفترة من عام 2010 ولغاية 2013، وكان أيضاً له دور كبير عند الفوز بلقب عام 2014.

وحافظ الخالدي على نظافة شباكه في نهائي عام 2014 أمام أربيل، ونجح في صد ركلة الترجيح التي نفذها علي فائز.

فاريزال مارلياس – ماليزيا: 2014- 2018

الأندية: سيلانغور، جوهور دار التعظيم

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2015)

كان حارس المرمى فاريزال مارلياس واحداً من النجوم الذين ساهموا في الإنجاز التاريخي لنادي جوهور دار التعظيم الماليزي عندما توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2015 بعدما تغلب في المباراة النهائية على الاستقلال الطاجيكي 1-0.

وخلال تلك المباراة قام مارلياس بعمل عدة تصديات مهمة، ليكون من صانعي الإنجاز الوحيد للأندية الماليزية على الصعيد القاري، وشارك مع جوهور في النسخ الثلاث التالية من كأس الاتحاد الآسيوي إلى جانب المشاركة في دوري أبطال آسيا.

فهد طالب – العراق : 2016 -2018

الأندية: القوة الجوية

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016 و2017 و2018)

توج نادي القوة الجوية ثلاث مرات على التوالي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، وكان حارس المرمى فهد طالب من النجوم الذين ساهموا بقوة في تحقيق هذا الإنجاز.

وخلال المباراة النهائية في نسختي 2016 و2017 نجح فهد طالب في المحافطة على نظافة شباكه، ليؤكد أنه واحداً من أبرز نجوم البطولة.

مصعب بلحوس – سوريا: 2009 -2013

الأندية: الكرامة، الشرطة

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2009)

بعد ثلاث سنوات على مساهمته في بلوغ نادي الكرامة السوري لنهائي دوري أبطال آسيا 2006، عاد مصعب بلحوس ليقود الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2009.

وحافظ بلحوس على نظافة شباكه في خمس مباريات بالبطولة عام 2009، قبل أن يخسر الفريق أمام الكويت الكويتي في النهائي، وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي الشرطة العراقي.

مصعب الكندري – الكويت: 2009 -2020

الأندية: الكويت

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2009 و2012 و2013)، الوصافة (2011)

يعتبر نادي الكويت واحداً من ضمن أنجح الأندية في تاريخ البطولة، بعدما توج باللقب ثلاث مرات، وكان حارس المرمى مصعب الكتدري واحداً من صانعي هذا الإنجاز.

فقد توج الكندري مع الكويت باللقب أعوام 2009 و2012 و2013، حيث شارك في المباريات النهائية بهذه النسخ الثلاث، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين نهائيتين، وغاب عن نهائي عام 2011 عندما خسر الكويت أمام ناساف الأوزبكي عام 2011.

عامر شفيع – الأردن : 2005 -2017

الأندية: الفيصلي، الوحدات

يعتبر حارس المرمى عامر شفيع من أساطير كرة القدم الأردنية، وقد أعلن اعتزاله مؤخراً بعد مسيرة مميزة تضمنت خوض 176 مباراة دولية مع المنتخب الأردني، إلى جانب لعب 36 مباراة في 13 عاماً بكأس الاتحاد الآسيوي.

وقد شارك شفيع في أربع مباريات خلال دور المجموعات عندما توج الفيصلي بلقب البطولة عام 2005، قبل أن ينتقل إلى نادي الوحدات حيث ساهم ببلوغ الفريق للدور قبل النهائي مرتين عامي 2007 و2011.

ماميت أورازمحمدوف – تركمانستان: 2006 – 2019

الأندية: عشق أباد، التين عسير

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2018)

كانت المشاركة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي لحارس المرمى التركماني ماميت أورازمحمدوف عندما كان في سن واعدة عام 2006، قبل أن يعود بعد عقد من الزمن ويفرض حضوره بقوة في البطولة.

وفي عام 2018 بات أورازمحمدوف من ضمن النجوم الذين ساهموا في بلوغ أول فريق تركماني إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مع التين عسير قبل الخسارة أمام القوة الجوية.